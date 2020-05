Ředitelé SŠ: Maturity se letos příliš nezmění, zpřísní se hygiena

Praha - Maturitní zkoušky se podle ředitelů středních škol letos nebudou výrazně lišit od jiných let. Kvůli koronaviru se jen zpřísní hygienická opatření, takže mezi lavicemi při psaní testů budou větší rozestupy a bude se používat více dezinfekce. Počet maturantů ve třídě při testech bude podobný jako běžně. Školy jsou na zkoušky připraveny. Pro některé bude náročnější letošní časový harmonogram, ve kterém se maturity překrývají se závěrečnými nebo přijímacími zkouškami. Vyplývá to z vyjádření ředitelů, které oslovila ČTK. Didaktické testy státních maturit budou příští týden.

Jarní termín maturit se letos kvůli pandemii koronaviru posunul. Státní maturity, které se standardně skládají z didaktických testů, písemných a ústních zkoušek, měly být v dubnu a na začátku května. Písemné zkoušky se letos zrušily. Testy budou 1. a 3. června. Ústní zkoušky, které běžně začínají kolem poloviny května a mohou trvat do poloviny června, budou spolu se zkouškami na úrovni škol od 10. června a potrvají de facto do konce školního roku. O konkrétních termínech těchto zkoušek rozhodnou jednotliví ředitelé škol. K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo 79.972 lidí.

"My jsme ve velmi podobném scénáři, jako bychom to dělali za běžného stavu, akorát je to celé v čase posunuté zhruba o měsíc," řekl ČTK ředitel Masarykovy střední školy chemické (MSŠCH) v Praze 1 Jiří Zajíček, který předsedá Unii školských asociací CZESHA. "Máme připraveno vše na pondělí i na ústní zkoušky," doplnila ředitelka Gymnázia nad Štolou v Praze 7 Renata Schejbalová, která vede Asociaci ředitelů gymnázií. Podle ní se letošní maturity budou lišit hlavně bezpečnostními opatřeními.

Podobně se vyjádřili i ředitel Smíchovské střední průmyslové školy (SSPŠ) v Praze 5 Radko Sáblík a zástupce ředitele Gymnázia Jana Palacha v Praze 1 Josef Končel. Podle Sáblíka například na rozdíl od jiných let letos čekají studenti na chodbách v rouškách a do místnosti směj přijít jen ti, kteří jdou ke zkoušce. Veřejnost je letos vyloučena, řekl. Končel doplnil, že se navíc bude používat dezinfekce.

V SSPŠ začaly už tento týden v pondělí praktické zkoušky v podobě obhajob ročníkových maturitních prací. Do pátku se jich každý den zúčastní jedna třída z pěti maturitních. Takzvané profilové maturity budou od 10. do 26. června, řekl Sáblík. V MSŠCH se praktické zkoušky konají tento týden od středy do pátku. Skupinu v laboratořích škola kvůli hygienickým opatřením rozdělila na dvě. Profilové zkoušky tam budou od 10. do 19. června.

Na maturitní testy školy letos rozestaví lavice tak, aby mezi nimi byly zhruba dvoumetrové rozestupy. Rozdělení studentů do tříd bude podobné jako jindy, protože ve třídách i běžně sedí při testech po jednom. Roušky při zkouškách povinné nejsou, pokud se zachovají rozestupy. V Gymnáziu nad Štolou ale budou mít učitelé při ústních zkouškách štíty a studenty od zkoušejících oddělí přepážky, které škola dostane od magistrátu, řekla Schejbalová.

Zajíček upozornil, že v některých školách budou v červnu vedle maturit také závěrečné zkoušky učňů nebo absolutoria studentů vyšších odborných škol. Zároveň se chystají na přijímací zkoušky 8. a 9. června. "Té práce je velmi moc a zvládá se to s vypětím všech sil, protože souběh v tom krátkém časovém úseku je strašný," dodal.