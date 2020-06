Ředitelé SŠ: Jeden pokus na přijetí nemá vliv, i přes víc stresu

Praha - K jedinému letošnímu termínu jednotné přijímací zkoušky na střední školy zamířili dnes uchazeči o čtyřleté maturitní obory. Na řadu škol je násobný převis přihlášek. Kvůli omezení pokusů k napsání testů ze standardních dvou na letošní jeden mohli být podle ředitelů škol uchazeči ve větším stresu, jejich šance na přijetí by ale jediný termín moc ovlivnit neměl. Vyplývá to z vyjádření ředitelů škol, které dnes oslovila ČTK.

Podle Cermatu, který jednotné přijímací zkoušky připravuje a vyhodnocuje, se na čtyřleté obory přihlásilo zhruba 69.000 uchazečů. Všichni mohli podat přihlášky na dvě školy, případně ještě dvě sportovní gymnázia. Alespoň dvě přihlášky odevzdaly zhruba čtyři pětiny uchazečů. Omezení dvou termínů zkoušky na letošní jeden zdůvodnil ministr školství Robert Plaga (ANO) rizikem nákazy koronavirem. Výsledek bude platit pro všechny školy, na které se uchazeč přihlásil. Podle kritiků může jediný termín zvyšovat v dětech stres, a u některých se proto mohou snížit šance na přijetí.

Podle šéfa Unie školských asociací CZESHA ale jeden termín stačí. "Když se podíváte na statistiky Cermatu, kolika žákům (v minulosti) opravdu reálně pomohlo to, že opakovali zkoušku, tak se pohybujeme v řádu jednotek procent," uvedl. Doplnil, že dva termíny znamenají pro školy každý rok dvojitou administrativu a pro stát vyšší náklady. "Je to plýtvání materiálem, silami a časem," řekl. Podobně se dnes vyjádřila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) Renata Schejbalová, která dva termíny označila za psychickou berličku pro uchazeče. CZESHA i AŘG navrhovaly omezení termínů na jeden už v minulosti.

Zkoušky se letos kvůli šíření koronaviru konají za zvýšených hygienických opatření. Před příchodem k testům museli uchazeči odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. Museli dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do učeben si dezinfikovat ruce. Pokud to dodrželi, mohli si při psaní testů sundat roušku. Podle oslovených ředitelů se ráno příchod uchazečů obešel bez komplikací.

Na Masarykovu střední školu chemickou v Praze 1, kde je Zajíček ředitelem, se letos přihlásilo zhruba 220 dětí. Zkoušky jich tam dnes skládá kolem 135. Ostatní ji dělají na jiné škole, kam si také podali přihlášku. Škola přijme 90 uchazečů, tedy dvě pětiny přihlášených. V Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, které řídí Schejbalová, má šanci uspět zhruba každý třetí. Zájemců o čtyřleté gymnázium je 168, nových žáků bude 60. Ještě větší převis přihlášek má škola na šestileté a osmileté gymnázium, kam bude v úterý dělat zkoušky 785 dětí a uspět jich může 90.

Zhruba třetinu uchazečů přijme čtyřleté soukromé Gymnázium Jana Palacha v Praze 1, čtvrtinu Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a lyceum v Evropské ulici v Praze 6 a dvě pětiny Střední odborná škola (SOŠ) pro administrativu EU v Praze 9. Podle zástupce ředitele Gymnázia Jana Palacha Josefa Končela by asi dva pokusy na zkoušku poskytly uchazečům větší klid, protože pro děti jde většinou o zcela novou zkušenost a třeba na rozdíl od maturantů dělají zkoušku v cizím prostředí. Zástupkyně ředitele SOŠ pro administrativu EU Šárka Flašíková nicméně doplnila, že výsledky ze dvou pokusů se v minulosti moc nelišily. Podle ní by proto jeden termín neměl znamenat problém.

Zhruba 69.000 žáků míří ke zkouškám na čtyřleté maturitní obory

Zkoušky kvůli koronaviru provázejí letos přísná hygienická opatření. Uchazeči musí před vstupem do škol odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. Mají dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do učeben si dezinfikovat ruce. Pokud to dodrží, nemusí mít při psaní testů roušku.

Tradičně nejvíce přihlášek přišlo na gymnázia, technické maturitní obory a střední školy pedagogické a humanitní. Alespoň jednu přihlášku na čtyřletá gymnázia si podalo 18.632 dětí, což je víc než čtvrtina všech uchazečů o čtyřleté obory. Dalších zhruba 19.300 žáků má zájem o osmiletá gymnázia a 5558 dětí o šestiletá gymnázia.

Výsledek z jednotných přijímacích zkoušek musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to může být 40 procent. Minimum bodů nutné pro přijetí stát nestanovil. Školy mohou jednotné testy doplnit vlastními zkouškami.

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek ze čtyřletých oborů obdrží školy v pondělí 15. června a z víceletých gymnázií 16. června. Pořadí uchazečů by ředitelé měli zveřejnit vždy nejpozději následující den.