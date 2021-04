Ředitelé: Organizace návratu do škol je zvládnutelná, i když náročná

Praha - Organizace návratu dětí do škol od pondělí je podle ředitelů základních škol v Praze zvládnutelná, i když bude náročná. Podle některých by bylo lepší, kdyby školy měly na přípravu víc času, jako zásadní problém to ale nevidí. Instrukce k provozu dostaly školy od ministerstva školství ve středu. Materiály podle ředitelů obsahují všechny podstatné informace. Testy na covid-19 již některé školy obdržely rovněž, další by je měly dostat dnes či v pátek. Jako největší komplikaci vidí možnost přítomnosti rodičů u testování dětí, pro které budou muset vyčlenit zvláštní prostory. Vyplývá to z vyjádření ředitelů škol, které oslovila ČTK.

Vláda v úterý rozhodla, že od 12. dubna se do lavic vrátí děti z prvního stupně základních škol k takzvané rotační výuce a do školek půjdou předškoláci. Všechny školy v Česku jsou kvůli epidemii covidu-19 od 1. března zavřené s výjimkou škol pro děti zdravotníků a některých dalších profesí. Informace k provozu od příštího týdne rozeslalo ministerstvo v noci z úterý na středu.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol a ředitele Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích Michala Černého jsou doporučení ministerstva realizovatelná. Bylo by podle něj ale lepší, kdyby školy měly na přípravu víc času. Poukázal na to, že materiály z ministerstva obsahují řadu instrukcí. Například manuál k testování má 16 stran a návod k organizaci výuky 19 stran.

Základní škola Mezi školami v Praze 13 má podle svého ředitele Petra Vodsloně přesto už téměř vše na pondělí nachystáno. "Testy zatím nedorazily, ale máme je (od radnice) slíbené během dneška," uvedl. Očekává, že nejnáročnější při návratu žáků do škol bude organizace přítomnosti rodičů u testování dětí na covid-19. "Normálně bychom to dělali tak, že bychom přivedli děti do tříd, kde se semootestují, ale pro testování dětí s asistencí rodičů se bude muset vyhradit zvláštní místnost," řekl. V ZŠ Mezi školami to bude jídelna, která se poté každý den dopoledne před obědem bude dezinfikovat, dodal.

Jako drobnou komplikaci vidí možnost přítomnosti rodičů u testování i ředitelka ZŠ Karla Čapka v Praze 10 Ivana Vaňková. "Musíme k tomu vyčlenit zvláštní prostor a zvláštní lidi, co na to budou dohlížet, takže je pro nás jednodušší, když to zvládnout děti s paní učitelkami samy," řekla. Škola pro testování s asistencí rodičů vyčlení tělocvičnu. "Testy mají přijít během dneška, nebo případně zítřka," dodala. Učitelé podle ní organizačně vše zvládnou, ačkoli by bylo lepší, kdyby dostali instrukce dříve, řekla.

Za náročnou, ale zvládnutelnou označila přípravu na návrat dětí do škol i ředitelka ZŠ a MŠ Hanspaulka v Praze 6 Marie Pojerová. "Pro mě je důležité, že už se to hnulo a že už aspoň některé děti mohou do školy nějak přijít," uvedla. Testy škola dostala dnes pro školu i pro školku. "Myslím si, že i ty materiály ministerstva na webu testovani.edu.cz jsou fakt prima," řekla. Rodičům doporučila, aby se na web podívali také a samoodběr z nosu s dítětem doma vyzkoušeli s vatovou tyčinkou podle návodu z videa.

Přípravu na návrat žáků stíhá i ZŠ Vratislavova v Praze 2, řekl ČTK její ředitel Jiří Trunda. Škola podle něj už dostala i testy na covid-19 a žádný problém neočekává.