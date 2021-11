Ředitelé nemocnic: Zdravotníci jsou frustrovaní, chybí motivace

Praha - Zdravotníci v nemocnicích jsou podle ředitelů nemocnic frustrovaní, že musí léčit i lidi, kteří by v nemocnicích být nemuseli, kdyby se nechali proti covidu-19 očkovat. Uvedli to dnes v diskusi na odborné konferenci Efektivní nemocnice ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. V úterý bylo v nemocnicích podle aktuálních dat 5434 hospitalizovaných, neočkovaných bylo přes 2800 z nich. Na jednotkách intenzivní péče tvoří neočkovaní 69 procent.

"Naši zaměstnanci chtějí přežít tuhle vlnu, protože opravdu jsou frustrování z toho, že je to pořád dokola a že jsou tam hospitalizovaní lidé, kteří tam být nemuseli," řekl Šnorek. Jím vedená nemocnice v Českých Budějovicích měla v pondělí 182 pacientů s covidem-19. Podle něj byla nejzatíženější v zemi.

Vinohradská fakultní nemocnice měla při poslední vlně epidemie až 200 lůžek pro covidové pacienty, nyní má k dispozici 170 lůžek a 160 z nich obsazených. "Limitace je personální, a to nejen co do počtu rukou, ale také motivace, respektive frustrace personálu," dodal. Nemocnici podle něj také chybí externí spolupracovníci, například medici.

Podle Šnorka personální situaci komplikují také karanténní opatření ve školách. Přímo nakažených zdravotníků nemá českobudějovická nemocnice mnoho, ale hodně matek je doma na takzvané ošetřování člena rodiny, typicky malého dítěte v karanténě.

"Zdravotníci jsou takoví, že to zvládnou. Neexistuje, že to nezvládnou. Když doktor slouží, tak tu službu přežije, nemá jinou možnost," uvedl. Podle něj by se více mělo mluvit o tom, že "nemocniční kapacity" nejsou lůžka a přístroje, ale reální lidé. "I zdravotníci, kteří jsou převelení na covidové jednotky, odcházejí marodit s jinými věcmi. Zhroutí se, onemocní," dodal.

Do nemocnic podle aktuálních dat míří kolem 400 až 500 nových pacientů denně. Od minulého týdne je jich o 25 procentních bodů víc. "Na Moravě jsou nemocnice, které jsou zatížené tak, že mají téměř plnou kapacitu využitou. Ale nepochybně ta vlna dojde i do Čech," řekl v debatě bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Očekává, že celková kapacita nemocnic bude poměrně vytížená. "Doufám, že nedosáhneme maximální kapacity z první vlny," dodal. Maximální počet nahlásily nemocnice 15. března, kdy bylo najednou hospitalizovaných 9500 a 2000 lidí na JIP.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se denně nově nakazí kolem 1400 rizikových osob, kterým hospitalizace hrozí. "Čeká nás další růst počtu hospitalizací. Nevyhnutelně směřujeme k 6000 hospitalizací v danou chvíli. Nerostou tak prudce jednotky intenzivní péče," řekl. Přesto modely ukazují, že na počátku prosince je možné očekávat 900 až 1100 pacientů na JIP.

Zhruba 69 procent pacientů v intenzivní péči je podle Duška neočkovaných. Ze současných 764 pacientů vakcínu nemá 600. "Neočkovaní jsou bohužel mladí lidé, spíš bez velkých zdravotních potíží a končí na JIP," doplnil. Díky očkování podle něj není v současné době na JIP možných 2500 lidí, ale "jen" současných zhruba 700.