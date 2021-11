Ředitelé nemocnic povinné očkování zdravotníků proti covidu podporují

Praha - Ředitelé nemocnic převážně podporují povinné očkování zdravotníků proti covidu, o kterém uvažuje vláda. Vyplývá to z jejich dnešních vyjádření pro ČTK. Někteří z nich ale upozorňují, že obdobné nařízení by mohlo nemocnice přivést do ještě větších personálních problémů, než mají nyní. Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho má posoudit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva.

Ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák dnes uvedl, že je pro povinné očkování zdravotníků, sociálních pracovníků a také by zavedl povinné očkování pro lidi starší 50 let. "Jelikož nám na umělé plicní ventilaci leží 90 procent neočkovaných a blokují přístup zdravotní péče těm, kteří jsou disciplinovaní a očkovaní, tak jsem pro povinné očkování," řekl ředitel. Podle něj je v nemocnici 90 procent očkovaných lékařů a 80 procent očkovaných sester. "U nižšího zdravotního personálu jsme ale na 70 procentech. Kdyby byla proočkovanost vyšší, byla by nižší nemocnost a riziko přenosu," dodal Vajdák.

Povinné očkování zdravotníků podporuje také ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig. Upozornil ale na některé důsledky, které může způsobit. "I v našem zdravotnickém zařízení máme zaměstnance, kteří se neztotožňují s opatřeními tohoto typu. V případě povinného očkování reálně hrozí, že někteří nebudou moci bez očkování poskytovat péči, a tím bychom se dostali do ještě většího personálního problému. Před zahájením této povinnosti je nutné mít situaci legislativně připravenou k řešení," uvedl Uhlig.

Spíše proti zavedení povinnosti očkovat zdravotníky je pak ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček. "Efekt by byl minimální. A v těch v zásadních odpíračích by to vyvolalo ještě větší odpor. Samozřejmě by se pak také stalo, že nám část lidí nepřijde do práce. A my se bez nich neobejdeme," řekl dnes ČTK. Spíše než povinné očkování by podle Němečka pomohlo dodržování základních pravidel. "To znamená roušky, mytí rukou, nechodit na hromadné akce a tak dále. To je ale asi nereálné, protože jsme Češi a my ta pravidla nedodržujeme. A je to jeden z hlavních důvodů, proč to u nás vypadá tak, jak to vypadá," dodal.

Ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev by naopak povinnost očkovat se rozšířil na všechny obyvatele - vychází z praxe, kdy je v jihlavské nemocnici 70 procent pacientů s covidem-19 neočkovaných. Pro povinné očkování zdravotníků je i ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě na Žďársku Věra Palečková. "Ano. Poskytujeme služby nemocným a křehkým pacientům, je na místě maximálně zabezpečit jejich ochranu," řekla Palečková.

Povinné očkování pro zdravotníky podporuje i ředitel krajské nemocnice v Havířově na Karvinsku Norbert Schellong. "Důvodů je mnoho, například ochrana pacientů, kolegů zdravotníků, především ale ochrana samotných jednotlivců a schopnost nemocnice čelit tlaku na nárůst péče a eliminace nemocenských," sdělil Schellong. Na rozdíl od Uhliga se neobává, že by povinné očkování ovlivnilo personální situaci v nemocnici. "Máme proočkováno 90 procent lékařů a 80 procent sester," dodal.

Žádost o okamžité zavedení povinného očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách v minulých dnech několikrát zopakovala Česká lékařská komora, která podpořila také povinné očkování pro lidi nad 18 let.

Zdrženlivější než komora jsou v otázce zavedení povinného očkování proti covidu-19 ve zdravotnictví odbory. Obávají se reakcí těch zdravotníků, kteří se očkovat nechtějí. Podle Martina Engela z Lékařského odborového klubu je už nyní pracovníků ve zdravotnictví nedostatek, proto je potřeba otázku citlivě zvážit. Šéfka odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková považuje zavedení povinnosti za jednu z legitimních možností, rozhodnutí by ale nechala na odbornících.

Otázku možného povinného očkování proti covidu řeší také pracovníci v pobytových sociálních službách, kam spadají mimo jiné domovy pro seniory. Podle Martiny Svatoňové z kanceláře hejtmana ho podporuje nemalá část ředitelů těchto zařízení v Královéhradeckém kraji. "Procento proočkování pracovníků v pobytových sociálních službách je vyšší než u běžné populace, dosahuje téměř 80 procent. Obecně můžeme říci, že vedení krajských pobytových služeb podporuje očkování ve svých zařízeních," uvedla Svatoňová.