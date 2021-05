Ředitelé: Načasování návratu do SŠ není ideální, budou maturity

Praha - Načasování návratu středoškoláků k prezenční výuce od 24. května není podle zástupců škol ideální, protože ve stejný den začnou maturity. Řada škol tak zřejmě místo běžné výuky zajistí pro žáky náhradní program. Obnovení prezenční výuky ale jinak zjednoduší organizaci rozvrhu, a to hlavně tam, kde se vyučující střídají v různých třídách. Přechod z antigenních testů na přesnější PCR testování školy zatím většinou jen zvažují. Zájem o školy v přírodě bude záležet na podmínkách, za kterých se budou moct konat. Vyplývá to z odpovědí zástupců školských asociací, které oslovila ČTK.

Vláda dnes rozhodla, že od 17. května přejde na prezenční výuku bez rotací první stupeň základních škol v celé ČR a druhý stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií v šesti krajích a v Praze. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování na druhém stupni ve zbytku Česka a všude začne i teoretická prezenční výuka ve středních školách. Do škol v přírodě budou moct žáci vyjet od 31. května, podmínky ministerstvo zdravotnictví ještě nezveřejnilo.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka bude muset část výuky po návratu středoškoláků 24. května zřejmě odpadnout, protože zároveň začnou didaktické testy maturitních zkoušek. "Žáky jsme k prezenční výuce chtěli dostat co možná nejdřív, ale to načasování mi přijde poměrně dost nešťastné," řekl. Školy podle něj většinou nejsou schopné zajistit běžnou výuku a maturity najednou. Domnívá se proto, že by tak možná bylo lepší pokračovat ještě několik dnů v distanční výuce.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové budou mít studenti v době maturit náhradní program. Za potěšující považuje, že nebudou mít rotační výuku. "Představa, že učíme prezenčně, distančně a do toho maturujeme, mě dost děsila," uvedla. Předpokládá také, že pro střední školy nebude platit podmínka zachování stejného kolektivu, která jim už na podzim komplikovala výuku volitelných předmětů.

V ukončení podmínky takzvané homogenity tříd doufá i zástupce Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Návrat k prezenční výuce podle něj zjednoduší hlavně situaci na druhém stupni, kde se učitelé ve třídě střídají. Jaký bude zájem o školy v přírodě, bude záležet na podmínkách, které zatím nejsou jasné, řekl. Například ZŠ Pečky na Kolínsku, kde je ředitelem, momentálně žádný zájezd objednaný nemá, podotkl.

Možnost přechodu z antigenních testů na covid-19 na přesnější PCR testování oslovení ředitelé teprve zvažují. Pro PCR testy by si nejdříve školy samy musely zajistit dodavatele. "Je to i otázka ekonomická, protože si školy musí PCR testování zafinancovat a teprve následně, pravděpodobně někdy v podzimním období, dojde k proplacení (od státu)," řekl Zajíc. Pro školy ve větších městech to podle něj možná takový problém nebude, ale menší školy tak zřejmě zůstanou spíš u antigenních testů. Zajíček doplnil, že velkou výhodou antigenních testů je jejich okamžitý výsledek.