Ředitelé gymnázií vyzvali vládu k zajištění vyšších platů učitelů

Praha - Asociace ředitelů gymnázií (ASŘ) dnes vyzvala vládu k přijetí usnesení, podle kterého by učitelé měli každý rok pobírat plat ve výši 130 procent průměrné mzdy v ČR. Asociace podporuje zároveň požadavek školských odborů, aby se v příštím roce platy učitelů navýšily o deset procent v tarifu. Sdružení to uvedlo v otevřeném dopise pro ministra školství Roberta Plagu (ANO). ČTK o něm informovala předsedkyně asociace Renata Schejbalová.

Průměrný příjem učitelů v letošním prvním čtvrtletí činil 36.224 korun. Pohyboval se zhruba ve výši 106 procent průměrné mzdy, která byla ve stejném období 32.466 korun.

"Žádáme, aby vláda přijala usnesení, které zajistí každoročně učitelům důstojný plat, a to ve výši 130 procent průměrného platu v České republice. Vysokoškolsky vzdělaní učitelé si takovou částku zaslouží," uvedla asociace v dopise. Podle ní by tímto opatřením skončilo každoroční dohadování o výši učitelských platů, zajistilo by to jejich jistotu a přilákalo mladé učitele do škol.

Navýšení učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy požadují dlouhodobě i odboráři. Chtěli toho docílit do roku 2020. Pokud by tomu odměňování pedagogů nyní odpovídalo, museli by brát v průměru kolem 44.500 korun.

Asociace se také přiklání k požadavku odborů, aby se peníze na plánované navýšení platů o deset procent v příštím roce daly všechny do tarifů, jak požadují odboráři. Školské odbory v úterý vyhlásily stávkovou pohotovost, protože se na tom neshodly s ministrem. Plaga navrhl navýšení pro všechny pedagogické pracovníky o pevnou částku 2250 korun a zbytek peněz by chtěl dát do odměn a příspěvků.

ASŘ uvedla, že sice vždy požadovala navýšení nadtarifů, aby mohla ocenit schopnější učitele, ale kvůli novému financování škol má nyní jiný názor. "V současné době nikdo z ředitelů neví, s jakou částkou se počítá na nadtarifní složky platu. Prostým porovnáním výše rozpočtu za rok 2019 a 2020 nebude možné zjistit, zda nadtarifní složky platu byly opravdu navýšeny," vysvětlila Schejbalová za ředitele gymnázií.

Vláda se zavázala, že do roku 2021 zvýší průměrné výdělky ve školství minimálně na 150 procent úrovně z roku 2017, která u učitelů činila podle statistik ministerstva školství 31.632 korun. Jejich platy by tak měly vzrůst na zhruba 47.500 korun. Ministr slíbil, že se zvednou na alespoň 45.000 korun.