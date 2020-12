Ředitel Zoo Brno: Zavřeli nás a nikdo s námi nekomunikuje

Brno - Ředitel Zoo Brno Martin Hovorka je už smířený s tím, že zoologické zahrady budou od pátku podle nařízení vlády kvůli zhoršující se epidemické situaci opět uzavřené. Podotkl ale, že do velkého nákupního centra, která zůstanou otevřená, přijde za den více lidí než do brněnské zoo za měsíc. Nikdo s námi navíc nekomunikuje, řekl dnes ČTK Hovorka.

"Jako viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad jsem za ty české psal na nejrůznější ministerstva, premiérovi i ministru (průmyslu a obchodu Karlu) Havlíčkovi, žádal jsem je, aby s námi komunikovali, abychom jim vysvětlili naše problémy, aby zhodnotili rizika. Odpovědělo ale jen ministerstvo zdravotnictví, že se máme obrátit na ministra Havlíčka a na ministerstvo životního prostředí. To je vše," uvedl Hovorka.

Zoologické zahrady nyní mají otevřeno, zavřené jsou pavilony. Brněnská zoo má asi 45 hektarů, za den tam nyní podle ředitele přicházelo asi 500 lidí, o víkendu, když bylo pěkně, asi 1000. "Když se to rozvrhne v čase od rána do večera a na tu plochu, tak to ty lidi tam ani nepotkáte. Co lidí za den přijde do velkého nákupního centra, to k nám za měsíc," uvedl Hovorka.

Zoo Brno loni navštívilo přes 331.000 lidí, meziročně zhruba o 1000 více. Letos, vzhledem k jarnímu a podzimnímu uzavření z důvodů vládních opatření, asi o 80.000 méně. To podle ředitele znamená asi o osm milionů méně na tržbách. "Snížili jsme aktivity a čekáme, jak to bude dál. Je to zvláštní stav, smutný. I ta zahrada je smutná, chybí tam obvyklý ruch. Bůh ví, kdy zase budeme moct otevřít," uvedl ředitel.