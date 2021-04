Ředitel Waldorfské školy v Semilech netrvá na testování, město zvažuje odvolání

Semily - Ředitel Waldorfské školy v Semilech Ivan Semecký odmítá podle svého vyjádření dělat ze školy testovací centrum. Děti mají podle něj právo chodit do školy, rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech a učitelé mají děti vzdělávat, uvedl dnes na webových stránkách školy. Školská rada s jeho postupem nesouhlasí, škola má ale právní subjektivitu, a tak radnice nemůže zakročit. V pondělí proto bude městská rada na svém zasedání jednat o jeho možném odvolání, řekla dnes ČTK starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily).

Podle ředitele vydaná mimořádná opatření a metodické pokyny staví ředitele škol do absurdní pozice, ve které mají některým dětem zakazovat chodit do školy, rodičům odpírat jejich základní práva a z učitelů dělat zaměstnance "testovacího centra". "K tomu školy rozhodně sloužit nemají! Kromě naprosto nepřiměřených nároků na školu jde hlavně o popření základních práv dětí a rodičů. Testování dětí nechávám na rozhodnutí rodičů. Pouze trvám na tom, aby rodiče vyjádřili svůj případný nesouhlas s testováním písemně. Nošení roušky ve třídách nechávám na rozhodnutí rodičů. Trvám na jejich nošení ve společném prostoru školy, " vysvětluje svůj postoj na stránkách školy ředitel.

Testování dětí je podmínkou otevření škol. Poprvé se testovalo v pondělí, z 13.000 testů provedených v Libereckém kraji bylo podle mluvčí krajské hygienické stanice Zuzany Balašové devět pozitivních. Dnes se testovalo podruhé, výsledky budou k dispozici v pátek. "Ve škole proběhlo ještě jedno místní šetření," řekla Balašová.

Dnes podle mluvčí hygienici odesílají škole protokol, k němuž má ředitel možnost se vyjádřit či podat námitky. "Probíhá monitoring, a pokud bychom objevili nějaké onemocnění, které by bylo navázané na tuto školu, tak bychom přistoupili k možnosti omezit její provoz," dodala. Hygienici podle Balašové současně jednají i s městem, které je zřizovatelem školy.

V semilské waldorfské škole podle Mlejnkové ani dnes netestovali všechny žáky, nejpozději od příštího týdne by ale i tady nařízení splnit měli. Použít chtějí tzv. plivací testy, které by do školy děti přinesly z domova. Postoj rodičů i pedagogů školy k testování přitom podle starostky není jednotný. "Mnozí s postupem ředitele nesouhlasí," řekla.

Testování ve škole je dobrovolné. "Jako rodič prvňáka, který do semilské waldorfské školy dochází, mohu potvrdit, že škola testování neodmítá. Učitelé testy dětem nabízejí a většina dětí - včetně mého syna - se pod jejich vedením testuje. Pouze ty, které se testovat nechtějí, k tomu nejsou nuceny," uvedl Kamil Pinta. I neotestované děti se mohou učit s těmi otestovanými.

Na ostatních základních školách v Semilech rodiče testování neodmítají, situace na waldorfské škole to nezměnila. "Děti ani rodiče s tím nemají problém, jen jedna maminka prvňáčka chtěla být v pondělí u toho. Děti to většinou berou jako zpestření," řekl dnes ČTK ředitel Základní školy Ivana Olbrachta Jiří Jiránek.