Ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži Pavel Polák rezignoval

Kroměříž - Ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži Pavel Polák dnes rezignoval na svou funkci. Uvedl to ve zprávě zveřejněné na webu nemocnice. Kvůli sporům s ředitelem podala na konci května výpověď část lékařů, šlo o polovinu ze 12 primářů a primářek, 11 z 19 atestovaných lékařů a tři z osmi atestovaných klinických psychologů.

Nespokojení lékaři v prohlášení uvedli, že ředitel nemocnice neodbornými zásahy vstupuje do léčebného procesu a jeho přístup k psychiatrii představuje přímé ohrožení péče o pacienty. Polák považoval výpovědi lékařů za hrubý nátlak, svým chováním podle něj vyvolávali paniku mezi zaměstnanci. Podporu Polákovi vyjádřily otevřeně lékařka a staniční sestra nemocnice a Asociace komunitních služeb v péči o duševní zdraví. Ke kritice ředitele se přidala část mladých lékařů nemocnice v atestační přípravě. Znepokojení nad možnými odchody lékařů vyjádřila Asociace dětské a dorostové psychiatrie i Asociace klinických psychologů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) plánoval návštěvu nemocnice na 19. června. Ministerstvo je zřizovatelem nemocnice.

"Ještě před týdnem jsem věřil, že krizovou situaci díky připraveným opatřením zvládneme. Měla však velkou dynamiku, proměňovala se každým dnem. Dnes ráno jsem odeslal rezignaci k 30. 6. 2023 ministru zdravotnictví ČR. Když jsem v pátek oznámil své rozhodnutí vedení nemocnice, rozhodlo se rezignovat spolu se mnou. Svým rozhodnutím, pevně doufám, snímám tíhu nejistoty ze středního a nižšího zdravotnického personálu a pacientů, mladých lékařů, kteří jsou díky aktuální situaci v tenzi," uvedl Polák.

V nemocnici je podle něj odpor ke změně. "Problémem se stalo i to, že nemocnice začala být skutečně řízena jako celek. Chci konstatovat, že jsme pracovali v souladu s národními strategickými dokumenty. Podařilo se mi najít do vedení nemocnice tým lidí, kteří mi pomohli se změnami, které nemocnici měly posunout k rozvoji. Uznávám, že proces změn měl vzhledem k již zmiňované rezistenci probíhat pomalejším tempem," uvedl Polák.

"Můj postoj k reformě péče o duševní zdraví je po celou dobu mého působení v PNKM konzistentní a neměnný. Je skvělé, že vznikla například centra duševního zdraví, která plní svoji roli, nicméně reforma musí být postavena na sdílení společných hodnot, vnitřním přesvědčení, uvědomění si toho, že neexistují výlučná postavení v rámci celku, ale že jde o jedinečné odbornosti, které teprve v horizontálním partnerství dávají skutečný smysl a efekt. U některých kolegů mě udivila rezistence vůči spolupráci s nezdravotnickými odbornostmi," uvedl Polák.

"Kladu si otázku, zda je to pozůstatek reformního tlaku, kdy se ve střetu ocitla sociální práce, a další obory v rámci pomáhajících profesí, a psychiatrie. Ten střet stále existuje, je zřetelný. Zároveň je obtížně pochopitelný, protože zotavení pacienta je o multioborové spolupráci, která se vzájemně neohrožuje, ale je komplementární. Má probíhat již během hospitalizace. Mrzí mě, že se mi nepodařilo změnit to, co je zapotřebí změnit," uvedl Polák.

"Domnívám se, že na skutečnou proměnu nyní nemocnice není připravena. Nejdřív musí někdo ´padnout´ a za ním možná padnou další, aby došlo k uvědomění, co je podstatou reformy. Musí dojít k uvědomění, že je to proces, který musí někdo pevně řídit, někdo s jasnou představou, odvahou a především pevným mandátem," uvedl.

Podle Poláka se podařilo obnovit část technického vybavení, začít koncepčně řešit problémový stav některých budov, dotační a multizdrojové financování či získat letos pro spolupráci osm nových lékařů. Polák dodal, že také narovnal situaci s proplácením přesčasů.

"Zahájili jsme proces strategického plánování a rozvoje, systémově jsme uchopili téma kvality a bezpečí směřující k akreditaci. Zavedli jsme program skupinové dialektické behaviorální terapie, rozšířili tým peer pracovníků (konzultantů) a nastavili efektivně jejich působení v nemocnici, realizovali jsme funkční dobrovolnictví pro pacienty, rozšířili kaplanskou službu a další podpůrné terapeutické programy pro pacienty. Doufám, že nedojde ke zmaru toho dobrého, co bylo vykonáno," uvedl Polák.