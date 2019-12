Ředitel ostravské záchranky: Dělali jsme to, co drilujeme léta

Ostrava - Zdravotníci při dnešním zásahu po střelbě v ostravské nemocnici dělali to, co léta cvičí. Na emoce přijde čas později, ale i zdravotníkům se musí dostat péče, aby se u nich podobné zážitky neprojevily nějakými potížemi. Novinářům to řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Roman Gřegoř. V ostravské Fakultní nemocnici dnes ráno dvaačtyřicetiletý muž z Opavska zastřelil šest lidí a další tři pacienty zranil. Z nemocnice pachatel utekl, policie ho vypátrala, ale muž se ještě před jejím zásahem zastřelil.

"To je věc, která se bohužel cvičí. Je to takzvaná typová činnost, které se říká aktivní střelec, takže dělali jsme jenom to, co drilujeme řadu let," řekl Gřegoř. Podobné zásahy plně řídí policie. "Prioritní je bezpečí zasahujících, protože mrtvý záchranář už nepomůže ani těm, kteří jsou třeba postiženi a zraněni," řekl ředitel záchrané služby.

Všechny záchranné složky, policie, zdravotníci i hasiči byli podle něj na místě během několika minut po střelbě. "Když to bylo možné, tak za doprovodu zásahové jednotky tři naše týmy, čili šest lidí, šly na to místo střelby do ambulance do třetího patra," popsal Gřegoř.

Na místě podle něj od počátku zasahovaly intervenční týmy, které lidem poskytovaly psychologickou pomoc. "Je to především neskutečná hrozná událost pro všechny zdravotníky v tom zařízení a pro všechny pacienty a svědky, kteří tam byli, takže nepřetržitě od samého počátku pracují intervenční týmy policie, záchranky i hasičů," řekl.

Někteří lidé podle něj z místa střelby utekli a ukryli se v nižších patrech, například se zamkli na ambulancích. Intervenční týmy věnují síly především těm svědkům střelby, kteří nepatří mezi zdravotníky.

"My to cvičíme a musíte se naučit emoce při zásazích potlačovat, ale pak samozřejmě zase je nutné, aby se pracovalo i s těmi zdravotníky, protože jinak by při opakovaných takových zážitcích hrozil postupně syndrom vyhoření nebo další nějaké potíže. Takže i se zdravotníky my samozřejmě budeme potom pracovat," dodal Gřegoř.