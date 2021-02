Ředitel: Názory na uvolnění se liší, rozhodnout by měli odborníci

Praha - V názorech na návrat žáků do škol je společnost rozdělená. Ředitelé škol čelí od rodičů jednak nátlaku, aby netrvali na protiepidemických opatřeních, nebo naopak aby pokračovali v distanční výuce i po zavedení testování na covid-19. I když se většina lidí domnívá, že dlouhodobá výuka na dálku je už neudržitelná a po otevření škol se musí dodržovat přísná opatření, odlišné názory jsou čím dál extrémnější. ČTK to dnes řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Zda je nyní vhodný čas na rozvolňování, by podle něj měli posoudit odborníci.

"Je tu celé spektrum názorů, ale nejvíc jsou slyšet extrémní polohy," uvedl. Podle něj například většina ředitelů škol chce, aby se děti vrátily do lavic a chápe, že jsou k tomu potřeba přijmout opatření jako testování na covid-19, očkování a nošení roušek. Na okrajích názorového spektra je pak podle něj menší podíl ředitelů škol. Jedni však prosazují názor, že děti mají právo na vzdělávání a požadovat po nich dodržování opatření je týrání. Druzí mají velký strach a vyzývají k tomu, aby se nic neotvíralo ani s testy na covid-19, které považují za nespolehlivé, řekl Černý.

Podobné rozložení jako mezi řediteli je podle něj zřejmě i mezi rodiči. "Nejvíc jsou slyšet extrémní polohy lidí, není to většina," uvedl. Ředitelé se podle něj snaží rodičům vysvětlovat, že vedení školy o opatřeních nerozhoduje, někdy je pro ně ale náročné názorům frustrovaných rodičů čelit. "Jsou tam vulgární výhrůžky, hrozby právníkem. Vyskytují se tam expresivní výrazy, jako že týráme děti, používáme je jako rukojmí," řekl. S podobnými názory se podle něj setkal ředitel asi každé alespoň středně velké školy.

Sám nechtěl hodnotit, zda a za jakých podmínek je v současné epidemické situaci vhodné otevírat školy a obchody. Podle něj by to mělo být záležitostí odborníků. Z pedagogického hlediska považuje důležité, aby se žáci do škol vrátili co nejdříve, protože výuka na dálku trvá už moc dlouho. Poukázal na názory expertů, podle kterých to bude mít dopady nejen na vzdělanost, ale i třeba ekonomiku. Například podle ekonoma Daniela Münicha představují ztráty z dlouhodobé distanční výuky už dnes stovky miliard korun.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) nebude možné ve zhoršující se epidemické situaci otevřít zároveň školy i obchody. Poukázal na to, že školství politici dlouho označují za prioritu. Část žáků by se do škol měla začít vracet od 1. března. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chce navrhnout vládě uvolnění provozu maloobchodu od pondělí 22. února.

Například majitelka obchodu s nábytkem v pražských Vršovicích a matka dvou středoškoláků Simona Aafjes dnes ČTK sdělila, že souhlasí s prohlášením ministra školství. "Pokud se mám jako podnikatelka a matka dvou dětí rozhodnout mezi otevřením obchodu a návratem žáků do školních lavic, upřednostním jednoznačně vzdělání," řekla. Podle Asociace nákupních center ale nejsou obchody tak velkým zdrojem nákazy, aby nemohly být otevřené se školami.