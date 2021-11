Ilustrační foto - Vánočních trhy na plzeňském náměstí Republiky mají 26. listopadu 2021 naposledy otevřeno do 18 hodin. Pořadatelé považují rozhodnutí vlády o uzavření trhů za likvidační. Adventní trhy začaly 23. listopadu, trvat měly do 23. prosince, na centrálním náměstí je asi stovka stánků.

Ilustrační foto - Vánočních trhy na plzeňském náměstí Republiky mají 26. listopadu 2021 naposledy otevřeno do 18 hodin. Pořadatelé považují rozhodnutí vlády o uzavření trhů za likvidační. Adventní trhy začaly 23. listopadu, trvat měly do 23. prosince, na centrálním náměstí je asi stovka stánků. ČTK/Chaloupka Miroslav

Turnov (Semilsko) - Zákaz adventních trhů v rámci protiepidemických opatření je podle ředitele muzea v Turnově Jana Prostředníka nelogickým krokem, když nadále zůstávají povolené farmářské trhy. Adventní trhy podle něj nejsou o "svařáku a klobáse či trdelníku", ale nabízejí možnost návratu k méně komerčnímu chápání adventu. Prostředník to uvedl v otevřeném dopise adresovaném ministru kultury v demisi Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD).

"Tímto opatřením vyháníme návštěvníky z otevřeného venkovního prostoru do nákupních center s větráním nuceným. Vždyť jakékoliv venkovní trhy umožní rozmělnění té obrovské masy kupujících," uvedl Prostředník v dopise.

Ředitel turnovského muzea se připojil k obdobné reakci ředitele hradeckého Muzea východních Čech Petra Grulicha. Ten se obává, že rušení adventních trhů vážně ohrozí další udržování české tradiční lidové kultury a řemeslných tradic. Obdobnou obavu má i ředitel turnovského muzea, které je pověřeným regionálním pracovištěm péče o tradiční lidovou kulturu a jeho posláním je kulturu i tradiční řemesla chránit, podporovat a rozvíjet.

Prostředník považuje zákaz pro adventní trhy nejen za nelogický, ale i diskriminační krok, když jsou povolené trhy farmářské. Na nich je podle něj vedle skutečných farmářských produktů přeprodáváno zboží zejména asijského původu. "Naprosto rozumím tomu, že je na těchto trzích zakázána konzumace potravin pochopitelně včetně alkoholu. Ale jaký je pak rozdíl mezi takzvanými trhy farmářskými a trhy vánočními? Tyto adventní trhy přeci nejsou o 'svařáku a klobáse či trdelníku'! Nabízejí možnost návratu k méně komerčnímu chápání adventu," uvedl v dopise.

Turnovské muzeum připravovalo na 10. až 11. prosince ve spolupráci se Spolkem přátel muzea a městem vánoční řemeslnické trhy s účastí mistrů rukodělné výroby, nositelů tradice lidových řemesel i výrobců regionálních produktů. "Již podruhé jsme nuceni je zrušit, stejně jako jsme již po dva roky nemohli uspořádat největší oslavu tradičního řemesla, kterými jsou Staročeské řemeslnické trhy, za doby předcovidové pravidelně pořádané vždy poslední víkend v měsíci květnu," uvedl Prostředník. Podle něj nechtějí jít cestou přejmenování trhů adventních na trhy farmářské. "To nám připadá nejenom nesystémové, ale také vůči mistrům rukodělné výroby i nositelům tradice lidových řemesel nedůstojné," dodal.

Zrušení vánočních trhů má podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka (ANO) reflektovat upravení podmínek programu COVID Nepokryté náklady. Havlíček to dnes uvedl na twitteru. Podnikatelé, kteří prokážou pokles tržeb o 50 procent, budou mít nárok na dotaci na 70 procent nákladů. Mikrofirmy do deseti zaměstnanců, kterým se tržby propadnou o 80 procent, budou moci čerpat kompenzace 90 procent nákladů, a to od 1. července letošního roku, uvedl Havlíček.