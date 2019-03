Praha - Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes zasahují nejméně na pěti místech v Česku. Přišli do pražského sídla firmy Kapsch a do bytu jejího ředitele, do Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně, na radnici městské části Brno-střed a k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony ve dvou samostatných trestních věcech. Neupřesnil, která místa zásahů spolu souvisejí. Podle serveru Novinky.cz podezírá NCOZ předsedu ÚOHS Petra Rafaje a ředitele Kapsche Karla Feixe z korupce. Podezření souvisí se zakázkou na mýtné.

"Mohu sdělit, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení ve dvou samostatných trestních věcech pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Více informací zatím poskytovat nebudeme," řekl ČTK Ibehej. "Můžeme potvrdit, že dnes probíhají úkony trestního řízení ve dvou trestních věcech souběžně. V tuto chvíli je to na samém začátku a nebudeme k nim zatím podávat žádné informace," řekl státní zástupce Petr Šereda z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Na přítomnost vyšetřovatelů v pražském sídle společnosti Kapsch a v bytě generálního ředitele firmy Karla Feixe upozornila Česká televize (ČT). Po 07:00 přišli do budovy Diamond Point, kterou má Kapsch pronajatou, policisté v civilu, řekl ČTK zaměstnanec firmy, která v domě také sídlí. Působili podle něj nenápadně, nechtěli vyvolávat rozruch. Stále jsou v kancelářích, na chodbě hlídá jen policistka s páskou na ruce, dodal.

Kapsch v Česku od roku 2007 provozuje mýtný systém, v tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 ale zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Kapsch výsledky tendru napadl, ÚOHS ale platnost smlouvy potvrdil. Kapsch se obrátil na soud.

Právě brněnské sídlo ÚOHS je dalším místem, kde policisté zasahují, upozornil server Lidovky.cz. Podle zpravodajky ČTK zaměstnanci úřadu po 11:00 odcházeli z budovy, nemohou používat počítače.

Radnice městské části Brno-střed je dnes kvůli policejnímu zásahu celý den pro veřejnost uzavřená. Důvody zásahu nejsou známy, řekla ČTK mluvčí radnice Kateřina Dobešová. S policií spolupracuje tajemník úřadu a také starosta Vojtěch Mencl (ODS), dodala. Podle serveru iDNES.cz policisté zabavují počítače, zajímají se o veřejné zakázky a zadrželi radního, někdejšího místostarostu a také člena dozorčí rady státního podniku ČD Cargo Jiřího Švachulu (ANO). Mluvčí doplnila, že ze zhruba 330 zaměstnanců úřadu dnes kvůli zásahu policie zhruba 200 zůstalo doma.

Na zásah u Faltýnka, který je také předsedou poslaneckého klubu ANO, poukázal server iROZHLAS.cz. Podle advokáta Josefa Bartončíka ale Faltýnek není z ničeho podezřelý, policie od něj chtěla dokumenty. "Policisté ho kontaktovali v nějaké kauze, která se ho absolutně netýká a mohl by v ní být maximálně v pozici svědka," řekl ČTK Bartončík. O jakou kauzu jde, advokát nesdělil. "Mám k tomu jeden jediný dokument, ve kterém není uveden ani jako obviněný, ani jako podezřelý," dodal. Faltýnek se bez udání důvodu omluvil z dnešního jednání Poslanecké sněmovny.