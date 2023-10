Ředitel firmy Energoaqua znovu odmítl, že by firma způsobila otravu Bečvy

Vsetín - Ředitel firmy Energoaqua Oldřich Havelka dnes po vynesení rozsudku v případu otravy řeky Bečvy ze září 2020 znovu odmítl, že by společnost havárii způsobila. Novinářům řekl, že pro to neexistuje žádný důkaz. Vsetínský okresní soud, který se kauzou zabývá, podnik za viníka otravy označil, firmě však neuložil žádný trest. Havelku, který byl v případu taktéž obžalovaný, obžaloby zprostil.

Verdikt soudu, že havárii způsobila Energoaqua, Havelku zaskočil. "Nevím, jak to mám komentovat. To jsem byl docela překvapen, když to řeknu. Protože celou dobu tvrdím, že nevím, jak by to udělala. Já to říkám pořád stejně. Nedostal jsem jediný důkaz, že by to udělali. A jestliže paní soudkyně má nějaké důkazy, které k tomu svědčí, tak já je neznám, a nebo jsem je špatně pochopil," řekl ředitel podniku.

Podle soudu se nepodařilo zjistit, co přesně se ve firmě před otravou stalo. Z rozsudku vyplývá, že právnická osoba není v tomto případě objektivně trestně odpovědná. Firma Energoaqua se však podle rozsudku při havárii mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí (ČIŽP). "Jestli jsem to správně pochopil, tak Energoaqua to údajně udělala, ale není to trestným činem, je to přestupek. To znamená, že se to mělo vrátit k ČIŽP, který by měl udělit pokutu, kterou měl řešit už na začátku," uvedl Havelka.

Zprošťující rozsudek ve vztahu ke své osobě naopak uvítal. "Mně se bude chvilku, aspoň doufám, dobře spát. Co jiného k tomu říct, když dva roky vás někdo nahání a potom rok chodíte k soudu," uvedl Havelka. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami mu hrozilo až pět let vězení, společnosti Energoaqua zákaz činnosti a peněžitý trest.

Firma spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítli. Uvedli, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od této vyústi, je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Za pravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři.