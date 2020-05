Redaktory CNN Prima News láká kontakt s velkou zahraniční stanicí

Praha - Nové zkušenosti, nový způsob práce i možnosti využívat zázemí velké zahraniční zpravodajské stanice čekají od startu CNN Prima News její zpravodajové. Investigativní tým povede Markéta Dobiášová, kterou nabídka před několika měsíci přiměla změnit po téměř dvou desítkách let dosavadní působiště ve veřejnoprávní televizi. Do příprav zasáhla koronavirová krize, a proto se jí věnuje dnešní první výstup investigativní redakce. Dobiášová dnes ČTK řekla, že ji na nové práci láká hlavně možnost propojování investigativní práce se zpravodajstvím.

Nová celoplošná zpravodajská televize CNN Prima News začne vysílat dnes v 18:55. CNN Prima NEWS funguje na základě smlouvy s divizí CNN International Commercial, která poskytuje licenci k používání značky CNN a k přístupu k obsahu a tvorbě programu CNN. Americká televizní stanice CNN (Cable News Network) vznikla v roce 1980 a stala se prvním kanálem poskytujícím zpravodajství 24 hodin denně a první čistě zpravodajskou stanicí v USA.

Kromě hlavní zpravodajské relace dnes uvede talkshow Markéty Fialové Silný hlas či zmíněný dokument týmu Markéty Dobiášové Pod rouškou, mapující, koho zasáhla pandemie koronaviru nejcitelněji a kdo naopak těží z obchodu se strachem. Aktuální témata dne probere pořad 360° Pavlíny Wolfové.

"Celé to začalo v zimě, kdy jsem dostala nabídku a dlouho jsem ji zvažovala, protože přechod z veřejnoprávního média do komerční stanice je něco hodně jiného. V ČT jsem byla 19 let," řekla dnes Dobiášová.

"Dostala jsem nabídku vést investigativní tým, což mě samozřejmě zajímá nejvíce. Asi dva měsíce se tu všechno tvoří, když jsme si začali osahávat, jak to bude, přišla hned koronavirová krize. Tak jsem do toho naskočila, se svým začínajícím týmem jsme vzali kamery a telefony a začali jsme točit celou krizi do dokumentu, který se odvysílá dnes večer," popsala, jak první téma přišlo za novináři téměř samo. "V tématech, která se v dokumentu objeví, chceme pokračovat a rozvíjet je," řekla.

"Mám radost, že se budeme moci propojovat s reportéry v zahraniční, že máme přístup k věcem CNN. Jak tento vztah využiji v investigativní práci, nevím, ale chtěla bych. Chceme točit přeshraniční reportáže. Je vždycky dobré najít nějakou linku pro tuzemského diváka i v kauzách, které se odehrávají v zahraničí," uvedla.

Dobiášová a Pavel Štrunc budou moderovat Hlavní zprávy, dnes ale Dobiášovou nahradí kvůli přípravě na odvysílání dokumentu Veronika Kubíčková. Druhou moderátorskou dvojicí Hlavních zpráv bude Karel Voříšek a Klára Doležalová.

"Jsou věci, na které se člověk připravuje třeba celý život a zpočátku třeba ani neví, že se na ně připravuje," řekl ČTK Voříšek. "CNN pro mě znamená jednu z význačných televizních stanic, kterou jsem pravidelně sledoval a pokukoval jsem hlavně po moderátorech a moderátorkách, jak to tam dělají, jaké mají fígle, jak se přes obrazovku přibližují k divákům. CNN byla jednou z televizních stanic, kde jsem se učil trochu uvolněnější moderování," uvedl.