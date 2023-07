Red Bull zaútočí v Belgii na rekordy, Verstappen na osmý triumf v řadě

Spa Francorchamps (Belgie) - Víkendová Velká cena Belgie vozů formule 1 se může před letní přestávkou změnit v další oslavu týmu Red Bull. Zatímco lídr průběžného pořadí mistrovství světa Nizozemec Max Verstappen zaútočí na desáté vítězství v sezoně a osmé za sebou, jeho tým může jako první v historii vyhrát úvodních 12 závodů a triumfovat podvanácté za sebou v jedné sezoně. Program oživí také sobotní sprint, kvůli němuž se kvalifikace na hlavní závod pojede už v pátek.

Pětadvacetiletý Verstappen pomohl minulý týden ve Velké ceně Maďarska Red Bullu k rekordní 12. výhře za sebou, díky níž hegemon této sezony překonal počin McLarenu z roku 1988. Tým šéfa Christiana Hornera vyhrál všech dosavadních 11 závodů a navázal na loňský triumf z Abú Zabí v závěru sezony. Nyní může rekord dál posouvat.

Verstappen se také chce osmým vítězstvím v řadě přiblížit rekordní sérii devíti triumfů Sebastiana Vettela z roku 2013. Rodák z belgického Hasseltu vede v šampionátu o propastných 110 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem a míří nezadržitelně za třetím titulem mistra světa za sebou.

"Spa je moje oblíbená trat a nemohu se dočkat, až si tam znovu zazávodím. Těším se i na fanoušky. Měl by to být zábavný víkend," citovala Verstappena agentura Reuters. "Doufám, že se nám po úspěšném víkendu v Maďarsku podaří splnit další cíle. Je to poslední výzva před letní přestávkou," doplnil Verstappen k následující čtyřtýdenní pauze. Další závod v Nizozemsku se pojede 27. srpna.

Verstappen bude obhajovat v Belgii předchozí dva triumfy a útočit na vítězný hattrick. Vloni uspěl navzdory startu ze 14. místa. Na druhém místě jej tehdy doprovodil Pérez, který se pokusí před letní pauzou přerušit kolegovu vítěznou sérii.

Rekordmanem v počtu výher v Belgii je se šesti triumfy Michael Schumacher. Z aktivních jezdců má nejvíce výher Brit Lewis Hamilton z Mercedesu (4), jehož naposledy povzbudilo v Maďarsku vítězství v kvalifikaci. Pro sedminásobného mistra světa šlo o první pole position od roku 2021. V závodě ale dojel čtvrtý. Vzestup formy ukázal McLaren, jehož pilot Lando Norris se pokusí navázat na dvě druhá místa za sebou.

Grand Prix se pojede potřetí v sezoně v upraveném formátu. Stejně jako v Baku a Rakousku se místo druhého tréninku uskuteční v pátek kvalifikace na nedělní závod. V sobotu se odjede místo třetího tréninku sprintový "rozstřel", který určí pořadí na startu samostatně bodovaného sprintu. Do konce sezony se takto pojede ještě v Texasu, Kataru a Brazílii. První sprint letos vyhrál Pérez, ve druhém byl úspěšnější Verstappen.

"Ve Spa nás nečeká nic snadného. Vždy je tu nevyzpytatelné počasí a navíc se kvůli sprintu musíme obejít bez některých tréninků. O to máme méně času na přípravu," dodal Pérez.

Velká cena Belgie začne pátečním tréninkem, po němž bude následovat od 17:00 kvalifikace na nedělní hlavní závod. V sobotu se pojede od 12:00 kvalifikace sprintu, samotný závod na 100 km je v plánu od 16:30. Nedělní Grand Prix odstartuje v 15:00.