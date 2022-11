Red Bull před závěrečným závodem F1 v Abú Zabí hasí napětí, Vettel se loučí

Abú Zabí - V napjaté atmosféře mezi piloty Red Bullu Maxem Verstappenem a Sergiem Pérezem se o víkendu uskuteční závěrečná Velká cena Abú Zabí formule 1. Dvaatřicetiletý Mexičan zabojuje o druhé místo v konečném pořadí s Charlesem Leclercem z Ferrari, oba jezdci mají na kontě 290 bodů. Pérez by se měl spolehnout i na podporu týmového kolegy a jistého mistra světa Verstappena, jenž mu v minulém závodě v Brazílii nepřepustil lépe bodovanou pozici. S kariérou se rozloučí čtyřnásobný šampion Sebastian Vettel z Aston Martinu.

Pětadvacetiletý Verstappen se na okruh Yas Marina vrací rok poté, co zde vloni po kontroverzním finiši v posledním kole předjel Lewise Hamiltona z Mercedesu a získal první mistrovský titul. Letos ovládl rodák z Hasseltu sezonu jednoznačně. Dosud vyhrál 14 závodů a triumf obhájil čtyři podniky před koncem.

Naposledy ale v Brazílii způsobil "zlou krev" když před sebe v závěru nepustil na šesté místo týmového kolegu Péreze, jenž mu v minulosti několikrát pomohl. "Ukázal, kým ve skutečnosti je," řekl po dojezdu sedmý Mexičan, jemuž by dva body navíc za šesté místo pomohly v boji o konečnou druhou příčku.

Nizozemec po závodě prohlásil, že měl k rozhodnutí své důvody, které týmu dříve řekl. Podle spekulací médií Verstappen vyčítal Pérezovi nehodu v kvalifikaci na letošní GP Monaka, po níž byl program ukončen. Mexičan startoval třetí před Verstappenem a poté závod vyhrál.

Pérez s Leclercem mají shodný počet bodů, a v případě, že by ani jeden z nich nebodoval, skončí druhý Monačan díky většímu počtu vítězství (3:2). Verstappen však ujistil, že Pérezovi v Abú Zabí pomůže. Red Bull dodal, že si oba jezdci o incidentu promluvili za zavřenými dveřmi. Ve čtvrtečním prohlášení se tým Verstappena zastal.

"Jako tým jsme v Brazílii udělali několik chyb. Nečekali jsme, že by k té situaci v posledním kole došlo a nedohodli si pro takovou situaci strategii. Maxe jsme bohužel informovali o požadavku vzdát se pozice až v poslední zatáčce, aniž bychom mu předali všechny informace. Tím se Max, který byl vždy otevřeným a férovým týmovým hráčem, dostal do kompromitující situace s malým časem na reakci. To nebyl náš záměr," napsal Red Bull a odsoudil výhrůžné reakce, jímž Nizozemec čelil.

Vedle pořadí jezdců vyvrcholí také boj o druhou příčku mezi týmy. Za jistými šampiony z Red Bullu se střetnou Ferrari s Mercedesem. "Stříbrné šípy" ztrácejí 19 bodů, mají ale lepší formu. Do Abú Zabí přicestují těsně po double z Brazílie, kde vyhrál George Russell před Hamiltonem. Sedminásobný mistr světa Hamilton má poslední šanci získat letos vítězství. Dosud se mu ve formuli 1 nestalo, že by v sezoně ani jednou nevyhrál. Devatenáctibodový náskok má také Alpine na čtvrtém místě před McLarenem

Loučení s kariérou čeká čtyřnásobného mistra světa Vettela. Pětatřicetiletý jezdec Aston Martinu, který vládl šampionátu v letech 2010-2013 s Red Bullem, absolvuje jubilejní 300. závodní víkend v F1. "Jsem si jistý, že se mi v závodě promítne spousta šťastných vzpomínek, které za těch patnáct let mám. Chci to zakončit co nejvýše," řekl Vettel.

Poslední závod čeká také Kanaďana Nicholase Latifiho z Williamsu, Daniela Ricciarda z McLarenu a Micka Schumachera z Haasu, jejichž týmy s nimi do příští sezony nepočítají. Velká cena Abú Zabí začne dvěma pátečními tréninky. Po sobotním třetím tréninku se pojede od 15:00 SEČ kvalifikace. Závod odstartuje v neděli od 14:00.