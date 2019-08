Řecký tenista Tsitsipas je ve Washingtonu v semifinále

Washington - Řecký tenista Stefanos Tsitsipas si na turnaji ve Washingtonu poradil 7:5 a 6:0 s Benoitem Pairem z Francie a postoupil do semifinále. Prvního nasazeného hráče nerozhodilo ani soupeřovo obvinění, že ve druhém setu předstíral problémy s obuví, aby si vynutil přestávku. Díky finálové účasti se Tsitsipas poprvé v kariéře posune na páté místo žebříčku.

Paire neudržel nervy na uzdě ve třetím gamu druhého setu, kdy si Tsitsipas vyžádal přerušení kvůli přetržené tkaničce. Francouzský tenista si stěžoval u rozhodčího, že jde pouze o zdržovací taktiku, kterou navíc šestý hráč světového žebříčku předvedl už v dvou předchozích zápasech.

"Mám s tím problémy a nejsem sám. Nedělám to schválně, ale vždycky se to stane v nejméně vhodný okamžik," citoval Tsitsipase server ATP. "Hraju na doraz a snažím se doběhnout každý míč a je velmi těžké to dělat s neutaženou botou, která mi může při výměně kdykoliv spadnout," dodal.

Když Paire u rozhodčího neuspěl, rozhodl se vzápětí sám předstírat problém s obuví. Ani on za to napomenutí nedostal, ale druhý set prohrál jednoznačně 0:6. Tsitsipase v semifinále čeká Australan Nick Kyrgios, který si i díky 19 esům poradil dvakrát 6:3 s Norbertem Gombosem ze Slovenska. Druhou dvojici tvoří Daniil Medveděv z Ruska a Peter Gojowczyk z Německa.

V soutěži žen se o překvapení postarala Caty McNallyová, která ve čtvrtfinále porazila 6:4 a 6:3 čtvrtou nasazenou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Sedmnáctiletá Američanka se tak hned při první účasti na turnaji okruhu WTA dostala do semifinále, kde ji čeká Italka Camila Giorgiová. Druhá finalistka vzejde ze souboje mezi domácí Jessicou Pegulaovou a Annou Kalinskou z Kazachstánu.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 2,046.340 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Tsitsipas (1-Řec.) - Paire (10-Fr.) 7:5, 6:0, Medveděv (3-Rus.) - Čilič (6-Chorv.) 6:4, 7:6 (9:7), Kyrgios (Austr.) - Gombos (SR) 6:3, 6:3, Gojowczyk (Něm.) - Edmund (13-Brit.) 6:3, 4:6, 6:3.

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

McNallyová (USA) - Sie Šu-wej (4-Tchaj-wan) 6:4, 6:3, Kalinská (Rus.) - Mladenovicová (Fr.) 6:4, 4:6, 6:2, Giorgiová (It.) - Dijasová (Kaz.) 6:3, 6:2, Pegulaová - Davisová (obě USA) 6:3, 7:6 (7:2).

Turnaj žen v San Jose

(tvrdý povrch, dotace 876.183 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sakkariová (7-Řec.) - Svitolinová (1-Ukr.) 1:6, 7:6 (7:3), 6:3, Čeng Saj-saj (Čína) - Anisimovová (4-Rus.) 5:7, 7:5, 6:4, Vekičová (5-Chorv.) - Ahnová (USA) 7:5, 6:0, Sabalenková (Běl.) - Suárezová (6-Šp.) 3:6, 6:2, 6:4.

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku

(tvrdý povrch, dotace 858.565 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Schwartzman (3-Arg.) - Pella (2-Arg.) 6:3, 3:6, 6:1, Fritz (5-USA) - Albot (7-Modl.) 6:3, 6:2.