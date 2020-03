Řecký premiér vyzval Erdogana k obnově migrační dohody s EU

Atény/Ankara/Brusel - Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby uklidnil napětí na řecko-turecké hranici a přijal zpátky tisíce migrantů, kteří se od konce února snaží přes hranice Řecka dostat do Evropské unie. Mitsotakis to řekl v Berlíně na německo-řeckém ekonomickém fóru. Zároveň přivítal Erdoganovu cestu do Bruselu, kde má turecký prezident večer jednat s představiteli EU.

"Vstupujeme do nové fáze, pokud jde o migraci. Prezident Erdogan bude dnes v Bruselu a já považuji tento vývoj za pozitivní. Doufám, že to je začátek zmírnění napětí v této krizi," řekl Mitsotakis novinářům v Berlíně. Zdůraznil také, že pokud chce Erdogan revidovat migrační dohodu Ankary s EU, kterou podle něj "sám efektivně zničil", musí odvézt ty "zoufalé lidi" od hraniční řeky Evros a přestat se šířením falešných zpráv a propagandy.

U řecké pozemní hranice se na tureckém území od konce února nahromadilo několik desítek tisíc běženců poté, co Erdogan oznámil, že hranice je otevřená. Přestal tak plnit dohodu s EU z roku 2016, na jejímž základě dosud bránil větší vlně migrantů do unie výměnou za finanční pomoc. Tu ale považuje turecký prezident za nedostatečnou, a proto opakovaně vyhrožoval už dříve, že hranice otevře. Zdůvodňuje to tím, že jeho země přijala už na 3,7 milionu běženců kvůli válce v Sýrii.

Řecký premiér dnes přes média rovněž Erdoganovi navrhl, aby zvážil mimo jiné možnost společných hlídek při kontrole hranice. Mitsotakis také řekl, že repatriace migrantů, kteří přišli do jeho země ilegálně, by měla být možná nejen z řeckých ostrovů v Egejském moři, ale i z řecké pevniny.

"Řecko vždy uznávalo a bude uznávat, že Turecko hraje klíčovou roli ve zvládání uprchlického problému, ale nemůže to dělat prostřednictvím výhružek a vydírání," řekl Mitsotakis, který se dnes v Berlíně setkal i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. I ona uvedla, že Turecko nese "velké břemeno" stran uprchlíků. Podle Merkelové ale nemůže Ankara očekávat pochopení, když se snaží řešit své problémy tak, že běženci pak skončí uvěznění v mrtvém bodě na řecko-turecké hranici.

"Takový přístup je nepřijatelný," řekl Merkelová. "Silně podporuji to, aby se dohoda EU s Tureckem dostala do nové fáze," dodala s tím, že nová fáze by měla začít právě dnes v Bruselu. Schůzka podle ní byla předem dobře připravená v mnoha telefonátech.

Na řecko-turecké hranici dnes oproti dnům posledních týdne panoval relativní klid, uvedla agentura AP. Za posledních 24 hodin k dnešnímu ránu zabránila řecká policie "jen" 1646 pokusům o překročení hranice a zatkla dva lidi kvůli ilegálnímu přechodu hranic - Maročana a Egypťana. Minulý týden byly tyto počty mnohonásobně vyšší, zpočátku týdne zabránila řecká policie za 24 hodin podle svého tvrzení přejít hranici i 7000 osobám.