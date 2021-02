Řecký premiér nařídil od čtvrtka uzavřít kvůli koronaviru Atény

Atény - Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis nařídil od čtvrtka uzávěru Atén, kde v posledních týdnech rychle přibývá nakažených koronavirem. Dnes o tom informovala agentura Reuters. V hlavním městě, kde žije zhruba polovina z 11 milionů obyvatel Řecka, budou moci smět otevřít jen obchody nabízející k životu nezbytné zboží. Školy budou uzavřeny. Restaurace a kavárny už nyní mohou jídlo a pití prodávat jen z výdejních okének.

Nová opatření mají platit do konce měsíce a ministerstvo zdravotnictví si od nich slibuje, že uleví nemocnicím v situaci, kdy se v zemi šíří nové varianty koronaviru. Podle Mitsotakise se lidé mají připravit na to, že během příštích dvou měsíců budou restrikce zaváděny a rozvolňovány v závislosti na epidemické situaci v zemi. "Ale je to také poslední míle před svobodou," tvrdí premiér, který očekává, že do dubna se situace výrazně zlepší.

Podle hygieniků v Řecku za posledních 24 hodin přibylo 1526 nakažených, což je více než dvojnásobek oproti předešlému dni. Polovina nových případů připadá právě na širší oblast Atén. Tato jihoevropská země registruje 6017 případů úmrtí pacientů s koronavirem od začátku pandemie.

V Řecku zatím zdravotníci aplikovali 400.000 dávek vakcíny proti covidu-19 a 15. února má začít očkování lidí ve věku od 60 do 64 let. Řecká vláda doufá, že do konce jara se podaří naočkovat nejzranitelnější skupiny obyvatel a bude možné povolit turistický ruch, který je pro hospodářství země klíčový.