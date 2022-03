Řecký konzul po návratu z Mariupolu popsal naprostou zkázu města

Atény - Ukrajinský Mariupol se zařadil mezi města, která zcela zničila válka. Po návratu do vlasti to dnes řekl řecký generální konzul Manolis Andrulakis. Ruskými silami obléhané město opustil jako poslední diplomat zastupující zemi EU. Podle svých slov tam viděl hrůzy, které nikomu nepřeje spatřit. Informuje o tom agentura Reuters.

Andrulakis pomáhal ze zničeného ukrajinského přístavního města Mariupol evakuovat desítky řeckých občanů a lidí řeckého původu. Mariupol opustil v úterý a po čtyřdenní cestě přes Ukrajinu přejel přes Moldavsko do Rumunska spolu s dalšími deseti řeckými státními příslušníky.

"Doufám, že nikdo nikdy neuvidí, co jsem viděl," řekl dnes Andrulakis po příletu do Atén, kde jej přivítala jeho rodina. "Mariupol bude na seznamu měst, která byla zcela zničena válkou; nemusím je jmenovat, jsou to Guernica, Coventry, Halab, Groznyj, Leningrad," uvedl. Podle řeckého ministerstva zahraničí Andrulakis Mariupol opustil jako poslední diplomat ze země EU.

Mariupol zažívá nejintenzivnější bombardování od začátku invaze. Ve městě uvázla většina z asi 400.000 obyvatel, nefungují tam dodávky elektřiny ani tepla, je problém s nedostatkem vody, potravin a léků. Podle ukrajinské ombudsmanky bylo ve městě zničeno 70 procent domů. Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj ve svém pravidelném nočním projevu prohlásil, že ruské obléhání Mariupolu je válečný zločin, který se bude připomínat po staletí.

Od zahájení ruského útoku na Mariupol bylo zabito nejméně deset etnických Řeků a několik jich bylo zraněno. Řecko má v oblasti rozsáhlou komunitu krajanů a lidí s řeckým původem. Více než 150 řeckých občanů, posádek plavidel a etnických Řeků bylo z regionu podle řeckého ministerstva zahraničí evakuováno.

