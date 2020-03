Řecko zastavilo na hranici s Tureckem nejméně 24.000 migrantů

Atény/Ankara - Řecká policie a armáda od soboty k pondělnímu večeru zabránily asi 24.000 pokusům o ilegální překročení hranice z Turecka migranty a zatkly kvůli tomu na 183 běženců. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na řecké úřady. Do oblasti řecko-turecké hranice jedou dnes vrcholní představitelé EU, kteří se snaží řešit spor s Ankarou poté, co Turecko koncem minulého týdne přestalo bránit migrantům v odchodu dále do Evropy. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nabídne na mimořádné středeční schůzce ministrů vnitra Evropské unie k otázce migrace Řecku humanitární i finanční pomoc. Pokud to bude potřeba, pošle Česká republika na řecko-turecké hranice policisty.

"Ilegálně nikdo hranice přecházet nebude, děláme jen svoji práci, řecké hranice jsou také hranice Evropy," řekl dnes podle DPA řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, když dorazil do přístavního města Alexandrupoli nedaleko hranic s Tureckem. "Řecko se nenechá vydírat," dodal premiér s odkazem na tlak Ankary, která se otevřením své části hranice snaží přimět EU k další pomoci Turecku kvůli migrantům. Těch Turecko kvůli válce v Sýrii přijalo na 3,7 milionu.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dorazilo do sobotního večera k řecké hranici v Turecku nejméně 13.000 běženců. K dnešku jich tam bude více, ale spolehlivé údaje nejsou k dispozici. Turecké ministerstvo vnitra sice dnes uvedlo, že jich tam je 130.469. Atény ale Ankaru viní ze lživé kampaně.

Řecko poslalo už v pátek na hranice více policistů i vojáky. Ti i za pomoci slzného plynu a vodních děl jen v noci na dnešek odvrátili více než 5000 pokusů o ilegální překročení hranic a 45 migrantů zatkli, uvedla dnes řecká média. Podle ní jsou zadržení Afghánci, Pákistánci, Maročané a Bangladéšané.

Napětí na turecko-řecké hranici se vyhrotilo poté, co ve čtvrtek večer Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do EU. Přestala tak dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

EU se nyní snaží přimět Ankaru, aby se k dodržování dohody vrátila. Do Turecka dnes míří šéf unijní diplomacie Josep Borrell a v pondělí s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednal bulharský premiér Bojko Borisov. Ten se podle serveru Euractiv snažil dojednat na pátek schůzku Erdogana, Mitsotakise, německé kancléřky Angely Merkelové a chorvatského premiéra Andreje Plenkoviče, jehož země nyní EU předsedá. Erdogan ale podle Borisova vyjádřil neochotu sedět u jednoho stolu s řeckým premiérem.

Po schůzce s Borisovem v pondělí Erdogan podle agentury Reuters také prohlásil, že odmítl další miliardu eur, kterou mu na pomoc se zvládáním migrace údajně nabídla Evropská unie. "Řekli nám: 'Pošleme vám miliardu eur.' Koho se snažíte oklamat? Už tyto peníze nechceme," řekl Erdogan.

Stejně jako řecká vláda kritizoval Erdogana kvůli nátlaku na EU rakouský kancléř Sebastian Kurz, který zároveň vyzval země EU, aby se společně postavily za Řecko. "Tohle není náhoda, to je organizované," řekl dnes Kurz novinářům ve Vídni. "Erdogan ty lidi používá jako zbraň k nátlaku na EU," dodal s tím, že pokud unie podlehne nátlaku Erdogana, čeká ji další migrační vlna. "A to bude konec volného pohybu osob v EU," varoval Kurz.

Hamáček nabídne Řecku kvůli migraci finanční pomoc i policisty

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nabídne na mimořádné středeční schůzce ministrů vnitra Evropské unie k otázce migrace Řecku humanitární i finanční pomoc. Pokud to bude potřeba, pošle Česká republika na řecko-turecké hranice policisty. Hamáček to dnes uvedl na facebooku.

O svolání schůzky ministrů vnitra požádal místopředseda Evropské komise odpovědný za migraci Margaritis Schinas poté, co Ankara minulý pátek oznámila, že přestává syrským a dalším migrantům na svém území bránit v cestě do Řecka či Bulharska. Řecko poté kvůli desítkám tisíců lidí snažícím se překročit hranici vyhlásilo, že na měsíc pozastavuje příjem žádostí o azyl.

Hamáček uvedl, že na mimořádnou radu ministrů "samozřejmě jede". "Problém s koronavirem řešíme aktivně, nicméně před námi jsou i jiné akutní výzvy. Tou hlavní je kritická situace na řecko-turecké hranici, kam přes Turecko proudí desetitisíce migrantů. Turci jim nebrání a Řekové jsou na to sami," uvedl Hamáček.

Česká republika je podle něj připravena Řekům pomoct. "I pro nás je klíčové, aby Řecko zvládlo masy volně proudících nelegálních migrantů zastavit," zdůraznil. Prostřednictvím hasičů podle Hamáčka Česko nabídne okamžitou humanitární pomoc a finanční podporu z programů ministerstva vnitra. "Pokud to bude potřeba, pošleme na řecko-tureckou hranici i naše policisty, jako jsme to před několika lety udělali, když krizi na hranicích čelily balkánské země," uvedl.

Evropská unie řešila migrační krizi zejména před rokem 2016, než uzavřela dohodu s Tureckem, které výměnou za finanční pomoc nechávalo migranty na svém území. Po vyhrocení konfliktu v Sýrii, kde zemřelo několik desítek tureckých vojáků, však turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že od dohody odstupuje.

Lidovci chtějí znát vládní kroky k řešení možné migrační krize

Lidovečtí poslanci chtějí znát kroky vlády směřující k řešení hrozby další migrační krize. Kabinet by podle nich měl zvážit pomoc Řecku i jiným zemím, ale také možnosti pomoci v uprchlických táborech například v zemích Blízkého východu. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl místopředseda KDU-ČSL a předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík. Napětí na turecko-řecké hranici se vyhrotilo poté, co ve čtvrtek večer Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do EU. Přestala tak dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

"Chceme navrhnout speciální bod jednání, který se bude zabývat kroky vlády k řešení hrozící migrací krize do Evropy. Také chceme vyzvat vládu, aby zvážila možnosti zejména technické a personální pomoci zemím, které jsou v regionu, který je vystaven migračnímu tlaku," řekl Benešík. Nejlepší možností je podle něj učinit kroky k prevenci tam, kde je momentálně problém, a nečekat, až se migrační toky dostanou dále.

"Chceme, aby vláda zvážila pomoc těmto zemím, zejména Řecku, ale i jiným zemím, a také možnosti pomoci v utečeneckých táborech například v zemích Blízkého východu, kde se velké množství migrantů a uprchlíků dlouhodobě nachází," dodal Benešík.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes oznámil, že se ve středu zúčastní mimořádné schůzky unijních ministrů vnitra, na které se budou zabývat právě situací na řecko-turecké hranici. Hamáček chce nabídnout Řecku humanitární i finanční pomoc. Uvedl, že pokud to bude potřeba, pošle Česká republika na řecko-turecké hranice i policisty. Podobně Česko při minulé migrační krizi pomáhalo některým balkánským zemím.

