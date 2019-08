Řecko posílí kontrolu hranic a začne přesouvat běžence z ostrovů

Atény - Řecko posílí kontroly na hranicích a uprchlíky z přeplněných táborů na ostrovech začne přesouvat na pevninu. Na dnešním krizovém zasedání o tom rozhodla bezpečnostní rada státu, uvedla agentura Reuters. Vláda tak reagovala na narůstající počet migrantů, kteří nyní připlouvají z Turecka na řecké ostrovy. Ve čtvrtek jich bylo 650, což je nejvyšší počet za jeden den za poslední tři roky.

Jednání bezpečnostní rady státu, kterému předsedal premiér Kyriakos Mitsotakis, trvalo několik hodin. Podle serveru ekathimerini.com rada přijala celkem sedm opatření, jak současnou situaci řešit. Jedním z kroků je například urychlení deportací odmítnutých žadatelů o azyl s tím, že nebudou mít právo na odvolání. Výrazně by se měla rovněž zvýšit ostraha hranic, s tím řecké pobřežní stráži pomůže Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a síly NATO.

Jak po jednání uvedl vládní mluvčí, rada rozhodla také o opětovném shledání 116 nezletilých, kteří přicestovali bez doprovodu a nyní se nacházejí v řeckých táborech, s jejich rodinami v jiných zemích Evropské unie.

Řecko se letos podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) opět stalo hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, jako tomu bylo v roce 2015. Toto prvenství v roce 2016 převzala Itálie a po ní loni Španělsko. Od letošního ledna do Řecka přišlo ke konci minulého týdne 31.265 migrantů, z toho asi 23.700 připlulo přes moře, zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici.

V srpnu do Řecka přicestovalo přes 7000 migrantů, což je nejvyšší měsíční počet za poslední tři roky, uvedla agentura Reuters. Nejvyšší podíl z příchozích tvoří rodiny z Afghánistánu, uvádějí neziskové organizace, které uprchlíkům pomáhají

Masovou migrační vlnu zažila Evropa v roce 2015, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860.000 přes Řecko. Příliv běženců touto trasou pomohla výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Bezvízový styk ovšem zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. Podle migrační dohody EU s Ankarou by také každý migrant, který se do Řecka dostane nelegální cestou z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, měl být vrácen do Turecka. Proces vyřizování azylových žádostí je ale zdlouhavý.