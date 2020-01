Řecko, Kypr a Izrael podepsaly dohodu o plynovodu EastMed

Atény - Řecko, Kypr a Izrael podepsaly obecnou dohodu o výstavbě plynovodu nazývaného projekt EastMed, který by měl přivádět plyn z východní části Středozemního moře do Evropy. Informovala o tom agentura DPA. Podmořský plynovod v délce 1900 kilometrů by mohl uspokojovat poptávku po plynu v Evropské unii až z deseti procent a náklady na projekt se odhadují na šest až sedm miliard USD (136,1 až 158,8 miliardy Kč).

Dohodu podepsali ministři pro energetiku všech tří zmíněných zemí. Finální investiční rozhodnutí chtějí státy přijmout do roku 2022 a plynovod by měl být dokončen do roku 2025. Proti projektu se však staví Turecko.

V počáteční fázi by měl plynovod dodávat do EU ročně deset miliard metrů krychlových plynu z izraelských a kyperských vod. Povede na Krétu a řeckou pevninu a v plánu je také podmořský plynovod do Itálie.

Plynovod má vést z polí v Levantské pánvi ve východní části Středozemního moře, kde bylo od roku 2009 učiněno několik významných objevů. V regionu však chybí důležitá ropná a plynárenské infrastruktura a politické vztahy mezi zeměmi v oblasti, včetně Kypru, Řecka, Egypta, Izraele, Libanonu a Sýrie, jsou na mnoha frontách napjaté. Minulý měsíc zástupci Turecka oznámili, že není třeba stavět plynovod EastMed, protože už existuje plynovod Transanatolian.

Podpis dohody o plynovodu přichází několik týdnů poté, co se Turecko a Libye domluvily na mořských hranicích ve Středozemním moři. Proti tomuto vývoji však mají námitky právě Řecko, Kypr a Izrael. Analytici upozorňují, že dohoda by mohla být překážkou pro navrhovaný plynovod, protože ten by měl vést plánovanou turecko-libyjskou hospodářskou zónou, napsala agentura Reuters.