Řecko chystá tvrdší postihy pro lidi, kteří založí lesní požár, řekl ministr

Atény/Praha - Řecko chystá tvrdší postihy pro lidi, kteří úmyslně či svou hrubou nedbalostí založí lesní požár. Řekl to ministr pro změnu klimatu Vasilis Kikilias, napsal dnes deník Kathimerini. Vláda chce například výrazně zvýšit pokuty pro lidi, jejichž hrubá nedbalost vede ke vzniku lesního požáru. Řecko zápasí v létě každý den s desítkami nových požárů. Podle úřadů velká část z nich vzniká v důsledku jednání lidí.

V rozhovoru pro stanici ERT Kikilias řekl, že chce přísnější tresty pro žháře i lidi, kteří porušováním svých povinností napomáhají vzniku a šíření požárů. Zmínil například vlastníky, kteří se nedostatečně starají o své domy a pozemky.

Podle Kikiliase se od příští letní sezóny postihy "zdesetinásobí". Podle deníku Proto Thema by se pokuty za založení požáru měly zvýšit až na 30.000 eur (718.810 korun) a částku by bylo možné zdvojnásobit v případě recidivistů. V současnosti za to hrozí pokuta 300 až 5000 eur. Ministr chce, aby bylo v budoucnosti možné vymáhat po lidech, kteří založí požár, náklady na zásah hasičů.

Deník také napsal, že v červenci policie zadržela 21 lidí, kteří se podle ní podíleli na vzniku 19 požárů. Podle úřadů za požáry stojí ve většině případů lidská aktivista. Jedná se často o nedbalost, například o pálení odpadků či grilování na zahradě.

Silnou požární aktivitu zaznamenalo Řecko v druhé polovině července. Požáry zasáhly také oblíbené turistické destinace, například ostrov Rhodos. Tam bylo nutné evakuovat na 25.000 obyvatel a turistů a požár zničil na 200 kilometrů čtverečních území, řekli představitelé řeckých úřadů při pondělním jednání s českými cestovními kancelářemi. Poškozeno bylo 41 hotelů, z nichž je šest stále mimo provoz. V celém Řecku hasiči stále hlásí desítky nových požárů v přírodě, většinu z nich se ale podaří rychle uhasit.