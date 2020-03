Řecká armáda dnes plánuje vojenské cvičení u turecké hranice

Atény - Řecká armáda na dnešek vyhlásila vojenské cvičení u hranic s Tureckem, kde se od pátku na tureckém území shromáždily tisíce migrantů ve snaze dostat se do EU. Informoval o tom dnes deník Kathimerini. Armáda proto zakázala na 24 hodin pohyb osob v místě cvičení, chystá se totiž při něm používat i ostrou munici, uvedl deník. Ankara ve čtvrtek oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu ze svého území, jako to dosud činila na základě dohody s EU z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

Cvičení v oblasti obce Kastanies vyhlásilo velení čtvrtého armádního sboru, který má na starost ochranu řecko-turecké hranice. Oblast cvičení se nachází v blízkosti hraniční řeky Evros, přes niž se migranti snaží ilegálně dostat do Řecka.

Řecko zesílilo počty vojáků a policistů na hranici s Tureckem už v pátek poté, co turecká vláda oznámila, že už nebude bránit migrantům v přechodu hranice do Řecka. Turecké média pak informovala o "otevření hranic", což přimělo tisíce migrantů vydat se na cestu k hranici. Tam se už podle nevládních organizací za tři shromáždilo nejméně 15.000 lidí.

Řecké úřady také podle deníku Kathimerini zasílají textové zprávy na mobilní telefony v oblasti hranice s Tureckem, v nichž informují, že zvýšily bezpečnostní opatření v oblasti na maximum. V těchto sms zprávách také varují migranty, aby se nepokoušeli o ilegální přechody.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhrožoval otevřením hranic v minulosti opakovaně. Minulý týden ho oznámil bezprostředně po čtvrtečním zabití tří desítek tureckých vojáků v syrské provincii Idlib při náletech syrské armády. Z této oblasti utekl od prosince kvůli bojům k tureckým hranicím podle OSN na milion Syřanů. Ankara si dlouhodobě stěžuje, že jí ostatní země nepomáhají s přílivem syrských migrantů. Těch Turecko přijalo od začátku občanské války v Sýrii v roce 2011 už na 3,7 milionu.