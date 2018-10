Damašek - Syrští povstalci podporovaní Tureckem dnes začali stahovat své těžké zbraně z demilitarizované zóny v provincii Idlib. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované představitele rebelů. Na demilitarizovaném pásmu se dohodlo Rusko s Tureckem, tedy země, které mají vliv na opačné tábory bojující v Sýrii.

"Proces stahování těžké výzbroje začal dnes ráno a potrvá několik dnů," řekl agentuře jeden z velitelů. Podle něj Národní fronta pro osvobození (NFL), povstalecká aliance podporovaná Tureckem, stahuje raketomety a dělostřelecké zbraně. "Lehké a střední zbraně a těžké kulomety do ráže 57 milimetrů zůstanou na místě," dodal.

Na základě dohody uzavřené mezi Ankarou a Moskvou, která je hlavním spojencem syrského prezidente Bašára Asada, by se povstalci měli ze zóny stáhnout do poloviny října. Tato dohoda odvrátila hrozbu ofenzivy syrských vládních sil v provincii Idlib, která je z velké části nadále mimo dosah Damašku. OSN upozornila, že takovéto vojenské tažení by v oblasti obývané asi třemi miliony lidí mohlo způsobit humanitární katastrofu.

Hlavní radikální skupina v provincii Idlib Haját Tahrír aš-Šám (HTS) se zatím nevyjádřila k tomu, zda bude s dohodou souhlasit.