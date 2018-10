Madrid - Plzeňský záložník Milan Petržela měl po úterní porážce 1:2 s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů dobrý pocit. Podle pětatřicetiletého fotbalisty Viktoria neudělala na hřišti obhájce trofeje ostudu a favoritovi byla rovnocenným protivníkem.

"Hrálo se nám fajn, nevím, jak to vypadalo, ale myslím, že jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem. Nebyli jsme zaskočení a posr..., zvládli jsme to v pohodě," řekl Petržela novinářům v Madridu. "Máme z toho všichni dobrý pocit. Teď jsme se bavili v šatně, že jsme neudělali ostudu českému fotbalu," doplnil bývalý reprezentant.

Mrzelo ho, že Plzeň nakonec ze souboje se španělským gigantem vyšla s prázdnou a nezískala senzační bod, ke kterému po Hrošovského snížení v 79. minutě neměla tak daleko. "Je to škoda, ale před zápasem bychom výsledek 2:1 brali. Pozitivní je, že jsme se do těch šancí dostali proti takovému soupeři," konstatoval Petržela.

V úvodu se za bezbrankového stavu dostal do velké šance, ale z úhlu nepřekonal brankáře Keylora Navase. "Chtěl jsem ho mezi nohy prostřelit, vyrazil to ke mně. Dorážka mi sjela po placírce a trefil jsem boční síť," popsal Petržela.

"Spíš jsem si myslel, že proti mě vyběhne, roztáhne ruce a nohy a někde mu to tam procpu. Chytil to dobře," přidal někdejší hráč Slovácka, Jablonce nebo Augsburgu.

Krátce po jeho šanci v 11. minutě otevřel skóre domácí útočník Karim Benzema. "Říkal jsem si, že je zle. Na AS Řím (0:5) jsme také dostali brzo góly, takže je to škoda. Pak už je to samozřejmě těžké," přiznal Petržela.

Hráči Realu na něj udělali dojem. "Jsou kombinační, oni chtějí až do kuchyně, nevystřeli to někde z 30 metrů. Kombinují úplně co to jde, až na brankovou čáru. Člověk musí být ve střehu a dávat bacha okolo sebe," uvedl Petržela, který po zápase získal dres německého záložníka Toniho Kroose.

Plzeňský brankář Aleš Hruška si premiéru v Lize mistrů odbyl rovnou na stadionu Realu Madrid a proti věhlasnému obhájci trofeje předvedl několik dobrých zákroků. Úterní porážka 1:2 dvaatřicetiletého fotbalistu mrzela, ale z výkonu Viktorie měl dobrý pocit.

"Asi dobré, ale výsledek furt prohra, takže takové neutrální," řekl Hruška novinářům po zápase v Madridu. "Nechali nás hrát, tak jsme hráli. Asi to nevypadalo tak, jak oni chtěli. Takže pocit můžeme mít dobrý," doplnil plzeňský brankář.

To, že dostane mezi tyčemi šanci místo slovenského spoluhráče Matúše Kozáčika, zjistil od trenéra Pavla Vrby až těsně před utkáním s Realem. "Dozvěděl jsem se to okolo šesté hodiny, vzal jsem to v pohodě jako vždycky," přiznal s úsměvem Hruška, který za Viktorii odchytal čtvrtý soutěžní duel po sobě.

Západočeši sice v Madridu poprvé inkasovali už v 11. minutě od Karima Benzemy, ale vytvořili si velké příležitosti. Na druhý gól Marcela z 55. minuty dokázal odpovědět Patrik Hrošovský a Real se musel spokojit s hubenou výhrou. "V první půli jsme tam měli tři šance. To vyděsí asi každého, i Real Madrid. Závěr byl takový, že se do nás nepustili, ale hráli na to vítězství 2:1," konstatoval Hruška.

Souboj s vítězem posledních tři ročníků Ligy mistrů na slavném stadionu Santiago Bernabéu pro něj byl výjimečný. "Podle mě fotbalista z Čech nemůže hrát asi větší zápas než na Realu Madrid," prohlásil Hruška.

"Člověk si to chce užít. Snažil jsem se to neřešit, ale pohltí vás ta atmosféra i celkově to, že hrajete proti Realu Madrid," dodal bývalý gólman Příbrami nebo Mladé Boleslavi.