Realitní kanceláře: Nejoblíbenější domy jsou do pěti milionů korun a do 200 m2

Praha - Mezi nejvyhledávanější starší rodinné domy na trhu patří patrové nemovitosti okolo pěti milionů korun a o rozměrech 120 až 200 metrů čtverečních. Kupci nejčastěji žádají dispozice 4+kk a 5+kk. Zásadním měřítkem je pro ně vzdálenost od velkých měst a energetická úspornost budov. Často vyhledávanými prvky jsou ale také například dvě koupelny nebo garáž. Nejvíce domů se prodává ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Uvedly to realitní kanceláře, které oslovila ČTK.

Podle dat služby Bezrealitky.cz byla v druhém čtvrtletí letošního roku průměrná cena za metr čtvereční v rodinném domě 53.534 korun. Ceny domů se liší podle lokality a stavu. Nejdražší jsou domy v Praze, ve které stál metr čtvereční přes 97.000 korun. Ve Středočeském kraji stál metr čtvereční téměř 65.000 korun a v Jihomoravském kraji 51.000 korun, vyplývá z dat firmy.

"Obecně se nejvíce prodávají rodinné domy do pěti milionů korun v lokalitách poblíž velkých měst. Za posledního půl roku byla podle našich dat průměrná cena prodaného domu 4,8 milionu korun. Pokud se ale podíváme na ceny domů ve městech, například v Brně vychází dům s rozlohou 150 metrů čtverečních přes deset milionů korun, v Praze necelých 15 milionů korun. Cena za metr čtvereční se přitom v Praze i Brně oproti začátku roku snížila v řádu tisíců korun," řekl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.

Podle Sreality se třeba ve Středočeském kraji momentálně nabízí na prodej 3547 domů a v Jihomoravském 1772 domů. Zároveň se podle společnosti meziročně prodloužila průměrná doba inzerce z loňských 74 dnů na 81 dnů.

"V zásadě máme dvě skupiny kupců, každá z nich pak vyhledává specifickou lokalitu. První skupina bude pravidelně dojíždět do regionálního centra za prací a je pro ni prioritou skvělá dopravní dostupnost. Do této skupiny patří například takzvaní 'Novostředočeši'. Tak říkáme Pražanům, pro které již koupě vlastního bydlení v Praze byla nad jejich možnosti, nebo by museli slevit ze svých požadavků. Druhá skupina kupců nepotřebuje pravidelně dojíždět, a tak ji neomezuje dopravní obslužnost. Jejich postavení coby zájemce o nemovitost je výrazně silnější," uvedl ekonomický manažer Bezrealitky.cz Ondřej Strada.

Patrové domy se jsou podle Zdeňka Štourače z RE/MAX G8 oproti bungalovům obecně populárnější kvůli poměru velikosti s cenovou dostupností. "Obvykle se jedná o patrové domy, díky možnému koeficientu zastavitelnosti a maximálnímu využití plochy parcely. Bungalovy jsou velmi populární, u nich je však třeba větší pozemek, což ovlivňuje možnosti výstavby a také cenu," dodal Štourač.

Všechny oslovené realitní kanceláře se shodují na tom, že pro kupce rodinných domů je zásadní také energetická úspornost a tedy využívání kvalitních tepelných izolací, oken a dveří či střešních krytin. Z důvodu ušetření energií se proto oproti vícegeneračním sídlům staly oblíbenějšími menší domky méně náročně na vytápění, dodávají.

Ceny za metr čtvereční ve starším domě ve druhém čtvrtletí 2023

Hlavní město Praha 97 622 Kč Středočeský kraj 64 976 Kč Jihočeský kraj 38 279 Kč Plzeňský kraj 41 787 Kč Karlovarský kraj 38 107 Kč Ústecký kraj 32 757 Kč Liberecký kraj 42 921 Kč Královéhradecký kraj 40 103 Kč Pardubický kraj 38 685 Kč Olomoucký kraj 30 257 Kč Jihomoravský kraj 51 017 Kč Zlínský kraj 28 461 Kč Kraj Vysočina 31 823 Kč Moravskoslezský kraj 39 219 Kč Celá ČR 53 534 Kč

Zdroj: Bezrealitky.cz