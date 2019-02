Londýn/Amsterodam - Do play off Ligy mistrů dnes vstoupí fotbalisté Realu Madrid, obhájci trofeje z předchozích tří ročníků. Na hřišti Ajaxu Amsterodam budou potvrzovat zlepšenou formu po říjnové trenérské výměně. Další osmifinálový duel obstarají Tottenham a Dortmund. Oba zápasy mají výkop ve 21:00 a odvety jsou na programu 5. března.

Real po příchodu trenéra Santiaga Solariho ožil. Na konci roku vyhrál klubové mistrovství světa a zlepšení pokračuje i v novém roce. Naposledy "Bílý balet" o víkendu vyhrál ve španělské lize městské derby na hřišti Atlética 3:1 a protáhl sérii bez porážky na sedm utkání. K vedoucí Barceloně se Real v domácí soutěži přiblížil na šest bodů.

Madridský klub, přemožitel Plzně v základní skupině, tak jde do souboje s Ajaxem v roli jasného favorita. "Nesmíme ale nic podcenit. Ajax je velmi dobře známý svým systémem práce s mladými hráči, snahou rozvíjet talenty a hrát ofenzivní fotbal. Tým v minulém roce ukázal, že je konkurenceschopný, a v této sezoně to pokračuje," řekl Solari.

Ajax, který naposledy vyhrál Ligu mistrů v roce 1995, je v osmifinále poprvé od sezony 2005/06. Amsterodamský klub není před soubojem s Realem v ideální formě, protože prohrál dva z posledních tří zápasů.

"Když budeme hrát jako na začátku této sezony Ligy mistrů, kdy jsme neprohráli ani s Bayernem, můžeme to Realu hodně ztížit. Samozřejmě na první pohled jsou favoritem, ale my tak nepřemýšlíme. Budeme spokojeni, jen když postoupíme, je to naše historická šance," řekl útočník Klaas-Jan Huntelaar, který v roce 2009 krátce působil v Realu. Jeho český spoluhráč z ofenzivy Ajaxu Černý po zranění zatím hraje převážně za juniorku.

Tottenhamu a Dortmundu budou ve vzájemném souboji scházet opory. Třetí celek anglické ligy už měsíc postrádá nejlepšího střelce Harryho Kanea a chybí také Dele Alli. Lídr bundesligy zase nastoupí bez kapitána Marca Reuse.

"Kane přináší do týmu ohromnou kvalitu, pro tým je extrémně důležitý. Historicky vím, že takhle vyrovnané zápasy rozhodují malé detaily a zranění jejich hráčů pro nás mohou být malou výhodou. Na druhou stranu nám zase chybí Marco, který je důležitý nejen tím, co dělá na hřišti, ale i mimo něj," přemítal ofenzivní záložník Dortmundu Mario Götze.

Oba týmy se potkaly v minulé sezoně Ligy mistrů a Tottenham ve skupině vyhrál oba zápasy. O rok dříve v osmifinále Evropské ligy pro změnu dvakrát zvítězil Dortmund.

"Čelíme týmu, který vede německou bundesligu, to hovoří samo za sebe. Ale v minulém roce jsme ukázali, že můžeme porazit kohokoliv," prohlásil trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino. "Z minulé sezony víme, jak silný tým nás čeká. Trenér Mauricio Pochettino je v Tottenhamu už dlouho a líbí se mi, jak buduje mužstvo. Bude to zajímavý střet anglické a německé ligy," dodal Götze.

V obou utkáních bude rozhodčím pomáhat video, které UEFA od vyřazovací fáze premiérově nasadila do Ligy mistrů.

Zajímavosti před dnešními zápasy osmifinále Ligy mistrů: -------- Ajax Amsterodam - Real Madrid Výkop: středa 13. února, 21:00. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.) - Marciniak (video, Pol.). Bilance: 12 4-1-7 10:24. Zajímavosti: - Real vyhrál posledních 6 vzájemných zápasů při skóre 20:2 a v posledních 5 vždy minimálně o 3 góly - Ajax v soutěžním zápase naposledy porazil Real v roce 1995 - Ajax hraje osmifinále LM poprvé od sezony 2005/06 a ve čtvrtfinále byl naposledy v roce 2003 - Real usiluje o devátý postup do čtvrtfinále LM po sobě - Real jako první v historii vyhrál LM 3x po sobě a nyní usiluje o rekordní čtvrtý triumf - Ajax vyhrál jen 2 z posledních 14 zápasů se španělskými soupeři - Ajax ve 12 zápasech této pohárové sezony ještě neprohrál - Ajax ve vyřazovací fázi LM nevyhrál domácí zápas 5x za sebou - Ajax prohrál 2 z posledních 3 zápasů - Real od semifinálové porážky v sezoně 2014/15 vyhrál v LM 9 dvojzápasů vyřazovací fáze za sebou - Real vyhrál 5 z posledních 6 zápasů na nizozemské půdě - Real 7x za sebou neprohrál a o víkendu zvítězil v ligovém derby na půdě Atlética 3:1 - Real prohrál jediný z posledních 9 venkovních zápasů - Real ve skupině porazil Plzeň 2:1 doma a 5:0 venku - v Ajaxu působí český útočník Václav Černý, který po zranění hraje převážně za juniorku - Huntelaar (Ajax) v minulosti krátce působil v Realu - Ramos si může připsat 600. start za Real Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund Výkop: středa 13. února, 21:00. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). Bilance: 4 2-0-2 6:7. Zajímavosti: - Tottenham vyhrál oba vzájemné zápasy v minulé sezoně ve skupině LM, o rok dříve v osmifinále Evropské ligy v obou utkáních zvítězil Dortmund - Tottenham je v osmifinále LM teprve potřetí a čtvrtfinále hrál jen v sezoně 2010/11 - Dortmund si zahraje osmifinále LM po 2 letech - Tottenham ve vyřazovací fázi LM nevyhrál ani jeden ze 3 domácích zápasů a vstřelil jediný gól - Tottenham vypadl v posledních 2 dvojzápasech s německými soupeři - Tottenham vyhrál poslední 3 zápasy, naopak Dortmund 3x za sebou nezvítězil - Dortmund vyhrál jediný z posledních 6 dvojzápasů v pohárech - Dortmund ve skupině prohrál jediný z 6 zápasů - Dortmund prohrál 3 z posledních 4 zápasů na anglické půdě - Tottenhamu už měsíc schází nejlepší střelec Kane a mimo hru je i další opora Alli, Dortmundu bude chybět kapitán Reus - Eriksen (Tottenham) den po utkání oslaví 27. narozeniny