Real přečkal bouři na stadionu i před ním, teď chce v LM až do finále

Liverpool - Nepříjemné chvilky před odvetným čtvrtfinálovým zápasem Ligy mistrů na hřišti Liverpoolu prožívali fotbalisté Realu Madrid, jejichž autobus se stal po cestě na stadion terčem domácích fanoušků. Ti po něm házeli kamení a dělobuchy. "Bílý balet" se s tím ale následně vypořádal výborně a po remíze 0:0 postoupil díky vítězství 3:1 z prvního duelu mezi nejlepší čtyři týmy.

Anglický klub se za předzápasový incident omluvil. "Jednoznačně odsuzujeme chování, které vedlo k poškození týmového autobusu Realu Madrid před jeho příjezdem na Anfield. Je to ostudné a nepřijatelné chování několika jedinců. Omlouváme se našim hostům za jakékoliv utrpení," vzkázali ve stanovisku představitelé Liverpoolu.

Podle prvotních informací měli výtržnici prorazit sklo autobusu a zranit trenéra Zinédinea Zidanea. To ale místní policie nepotvrdila. "Sklo autokaru bylo poškozené, ale ne proražené. Žádná zranění hlášena nebyla," uvedla v prohlášení.

Ani tato obtížná situace ale hráče Realu nerozhodila a hosté na hřišti Liverpoolu předvedli koncentrovaný výkon. Domácí "Reds" si sice vypracovali řadu šancí, z toho největší hned ve třetí minutě při střele Mohameda Salaha, nicméně ani jednou míč do branky gólmana Thibauta Courtoise nedopravili.

"Víte dobře, že Mo tyhle situace obvykle zakončuje i se zavřenýma očima. Tentokrát ale neuspěl. Vždycky potřebujete klíčové momenty a my jsme ten postup ztratili už před týdnem v Madridu. V odvetě jsme to sice Realu ztížili, byli aktivní a měli dost příležitostí, nicméně jsme gól nedali a vypadli," uvedl trenér Jürgen Klopp.

Liverpoolu se nepodařilo vrátit soupeři tři roky starou porážku z finále Ligy mistrů a s Realem nevyhrál už pátý vzájemný zápas za sebou. Jediná cesta, jak si teď šampion z roku 2019 může zajistit účast v prestižní soutěži i pro příští rok, vede přes domácí soutěž a umístění v první čtyřce. Na tuto příčku ale zatím ztrácí sedm kol před koncem tři body.

Naopak španělský velkoklub i přes absenci obránců Sergia Ramose a Raphaëla Varaneho kvůli koronaviru postoupil ze čtvrtfinále podeváté v řadě a v semifinále narazí na londýnskou Chelsea. "Projeli jsme bouří a můžeme být hrdí na to, co jsme předvedli. Věděli jsme, že to nebude snadné, ale získali jsme, co jsme chtěli. Myslím, že jsme si postup zasloužili, a budeme chtít uspět i dál," dodal kouč Zidane.