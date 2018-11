Čermák považoval porážku 0:5 s Realem Madrid za krutou

Plzeň - Fotbalisté Realu Madrid podle plzeňského trenéra Pavla Vrby jeho svěřencům ukázali, jak se hraje vrcholově na klubové úrovni. Západočeši sice s vítězem posledních tří ročníku Ligy mistrů většinu dnešního utkání drželi krok, na střely prohráli jen 12:14, ale i tak utrpěli v Doosan Areně debakl 0:5, jímž vyrovnali svou nejvyšší pohárovou porážku.

"Musíme si uvědomit, že jsme hráli proti mužstvu, které třikrát za sebou vyhrálo Ligu mistrů. Přiznejme si, že kvalita většiny hráčů Realu je jinde. My jsme možná měli jednoho nebo dva hráče, kteří se možná trošku vyrovnali Realu, a u nich jich bylo deset nebo jedenáct," řekl Vrba novinářům.

"Real zaslouženě vyhrál 5:0, podívejme se pravdě do očí. Budeme se na ten zápas dívat spíše asi takto: podívejte se, jak se hraje vrcholový fotbal na klubové úrovni," doplnil bývalý reprezentační trenér.

Jeho svěřenci, kteří v prvním vzájemném duelu venku podlehli "Bílému baletu" těsně 1:2, odehráli s Realem herně mnohem vyrovnanější partie než v roce 2011 s dalším španělským gigantem Barcelonou.

"V Barceloně jsme byli kritizovaní, že jsme ani jednou nevystřelili na bránu. Teď budeme zase kritizovaní za výsledek 0:5, i když jsme dvanáctkrát vystřelili. Tentokrát jsme byli v ofenzivě výrazně lepší, ale Real nás v kvalitě hlavně v zakončení jednoznačně přehrál, a proto výsledek dopadl takto," prohlásil Vrba. "Fanoušci jsou možná rádi, že přijelo takové mužstvo jako Real, ale já jsem smutný, že jsme prohráli 0:5," dodal Vrba.

Jeho svěřenci v úvodních minutách neproměnili dvě slibné šance, připsali si břevno a pak inkasovali ve 20., 23., 37. a 40. minutě čtyři branky. "První poločas víceméně rozhodl o výsledku. Začátek utkání mi přitom nepřipadal, že by zápas měl být během 20. až 23. minuty rozhodnutý. Měli jsme gólovou příležitost, ale neproměnili jsme ji. S takovým soupeřem máte šanci, pokud z toho dáte gól," uvedl Vrba.

"Real pak rozhodl z individuální akce Benzemy a dvou standardek. Když dostanete dva góly během tří minut s takovým soupeřem, na psychiku je to náročné a sebevědomí jde dolů. Pak už Real zápas kontroloval," dodal Vrba.

Mrzelo ho, že Západočeši inkasovali po standardkách. "Samozřejmě dostat dva góly za standardky, to je chyba. Chovali jsme se při těch situacích spíš jako dorostenci než dospělí a pykali jsme za to. Vidím chybu ve špatném osobním bránění hráčů. Ve velkém vápně je to hlavně o soubojích, my je oba prohráli, a proto jsme dostali góly," konstatoval Vrba.

Plzeň ztrácí na posledním místě skupiny tři body na CSKA Moskva a před zápasem v Rusku má stále naději na třetí místo, znamenající účast v jarní části Evropské ligy. "Jsem rád, že AS Řím pro nás udělal výsledek, že v Moskvě ještě můžeme hrát o postup do Evropské ligy. Bylo by velice dobré, kdyby se nám to ze třech účastí v Lize mistrů pokaždé podařilo. To by z našeho pohledu byl vrchol, co můžeme v této soutěži dokázat," řekl kouč.

Čermák považoval porážku 0:5 s Realem Madrid za krutou

Plzeňský fotbalista Aleš Čermák považoval domácí porážku 0:5 s Realem Madrid ve čtvrtém utkání skupiny Ligy mistrů za krutou. Hlavní rozdíl mezi oběma týmy byl podle něj v pokutovém území, kde obhájce trofeje ukázal obrovskou kvalitu a většinu šancí proměnil.

"Po tom začátku bych asi řekl, že je ten výsledek krutý. Myslím, že jsme zase měli nějaké příležitosti k tomu, abychom nějaké góly dali. Real bohužel ukázal svou kvalitu a z každé šance nás potrestal," řekl Čermák novinářům.

"Hlavní rozdíl byl určitě v šestnáctkách. Tam se ukázala obrovská kvalita, tam dominují. První gól udělal (Karim) Benzema skoro sám, pak jsme dostali dva góly ze standardky a pak zase z nějakého centru. Ty situace vyřešily famózně," dodal čtyřiadvacetiletý záložník.

Jeho celek přitom v úvodu působil aktivnějším dojmem a dokonce si připsal nastřelené břevno. "Chybělo asi štěstí. V takovémhle zápasu podle mě potřebujete štěstí a aby se i soupeři nedařilo. Chyběl tomu kousek," prohlásil Čermák.

Západočeši pak od 20. do 40. minuty inkasovali čtyři góly a o vítězi bylo rozhodnuto. "Furt je to jedno z nejlepších mužstev na světě. Jak tomu čelit? Možná se jim teď tolik nedaří, ale několik sezon po sobě dokazují, že jsou takhle schopni přestřílet kohokoliv. Jedině, že ty góly byly v takhle rychlém sledu," podotkl Čermák.

Za stavu 0:4 šel jeho tým do druhé půle s cílem důstojně dohrát utkání. "Chtěli jsme to odmakat do konce, jít tam zase s defenzivou. S Realem to nemůžete otevřít, že si s nimi půjdete zahrát fotbal. To by také mohlo skončit o deset," uvedl Čermák.

"Mrzí, že jsme nedali aspoň jeden gól, šance byly. Za jakéhokoliv stavu bychom si ho oslavili. Že nám diváci po zápase zatleskali, je malá náplast. I kvůli nim mrzí ještě víc, že jsme prohráli takovým rozdílem," dodal Čermák, který si po utkání vyměnil dres s Benzemou.

Kopic: Výsledek mohl být mírnější, Real proměnil všechno

Plzeňský záložník Jan Kopic uznal, že Real Madrid byl ve středečním zápase Ligy mistrů mnohem lepší než fotbalisté Viktorie. Vysoká porážka 0:5 ho však mrzela, protože španělský favorit podle něj oproti domácím proměnil téměř každou svou šanci.

"Zaslouženě vyhrál Real, ale myslím, že výsledek mohl být trošku mírnější," řekl Kopic novinářům. "Když jsem koukal po zápase na statistiky, tak měli šest střel na bránu a dali pět gólů, to je velká úspěšnost. U nich měli také hodně šancí, akorát je nedali," přidal osmadvacetiletý reprezentant a připomněl minulou těsnou porážku 1:2 v Madridu.

Plzeňští doma začali nadějně. "Měli jsme tam dva tři závary ve vápně, vyvrcholilo to tím břevnem, kdy si to málem srazili do brány. Když se to k vám nepřikloní... Oni mají první dvě tři šance a dají z toho gól plus tři góly ze standardek, tak s takovým soupeřem nemůžete počítat, že byste něco mohli uhrát," konstatoval Kopic.

Mrzely ho inkasované branky, při kterých dostali hráči Realu hodně prostoru. "Když šel Benzema do vápna, byli okolo něj snad tři hráči, při rohách jsme v deseti všichni za balonem a z takových situací dostaneme gól. Kdyby to někdo vzal a trefil do šibenice z třiceti metrů, tak nikdo nemůže nic říct. Ale z takových situací je to škoda," prohlásil Kopic.

"Benzema to třeba udělal hodně dobře. Byla to jejich první vážnější šance a hned gól. To vás strašně srazí. Za dvě minuty roh a 2:0. Víte, že musíte bojovat, ale cítíte, že s takovým soupeřem to asi neotočíte," doplnil rodák z Jihlavy.

Po prvním poločase, který skončil 0:4, se bál ještě většího debaklu. "Tam jsem měl strach, aby nám nepřidali další čtyři nebo pět gólů. To už by bylo opravdu moc, i když 0:5 samozřejmě není také dobrý výsledek. Aspoň jeden čestný gól jsme mohli dát, ale Real byl lepší," uvedl Kopic.

Na začátku druhé půle měl dvě příležitosti, kdy ho vychytal brankář Thibaut Courtois. "Kdybych si to hodil víc na levačku a střílel křížem, tak by to bylo lepší. Obránce už mi dával tělo, tak jsem do toho už jen píchnul pravou šajtlí a gólman to někam vyrazil. Při té druhé je škoda, že jsem to trefil moc doprostřed, kdyby to šlo do strany, možná s tím měl větší problémy," uvažoval Kopic.

Vítěz posledních tří ročníků Ligy mistrů na něj udělal velký dojem. "Je to úplně jiný svět. Je to nejslavnější klub na zemi, nic víc tady není. Já jsem strašně vděčný, že jsem proti nim mohl zahrát. I když tam jsem nehrál, tak jsem si oba zápasy užil," přiznal bývalý hráč Jablonce.

Největší dojem na něj udělal francouzský útočník Karim Benzema, jenž dal v Plzni dva góly a jednou se trefil i v utkání v Madridu. "Ten první zápas i teď se mi líbil Benzema asi nejvíc z nich. I když od fanoušků registruji, že ho moc nemají rádi, ale myslím, že lepšího útočníka těžko seženou. Protože je fakt dobrý," ocenil Kopic, který si vyměnil dres s jiným ofenzivním hráčem Marcem Asensiem.