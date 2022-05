Real otočil souboj s Manchesterem City a ve finále Ligy mistrů vyzve Liverpool

Madrid - Fotbalisté Realu Madrid postoupili do finále Ligy mistrů. Díky famóznímu závěru otočili domácí semifinálovou odvetu s Manchesterem City a zvítězili 3:1 po prodloužení. V prvním utkání v Anglii prohráli 3:4. "Bílý balet" si o trofej zahraje 28. května v Paříži s Liverpoolem, který v semifinále vyřadil jiný španělský tým Villarreal.

Na stadionu Santiago Bernabéu otevřel skóre Rijád Mahriz v 73. minutě, ale střídající Rodrygo góly v 90. a 91. minutě stav zápasu otočil a poslal duel do prodloužení. V jeho úvodu rozhodl Karim Benzema proměněnou penaltou.

Madridského rekordmana elitní soutěže, kterou ovládl třináctkrát, čeká repríza finále z roku 2018, kdy v Kyjevě porazil Liverpool 3:1. City nedostanou šanci napravit loňskou finálovou porážku 0:1 s Chelsea a na premiérový triumf v Lize mistrů dál čekají.

"Jsem moc šťastný, že jsme ve finále a v Paříži se postavíme dalšímu skvělému soupeři. Jsme na to zvyklí, bude to další fantastický zápas," řekl trenér Realu Carlo Ancelotti pro televizi BT Sport. "Byli jsme blízko, hodně blízko, ale nedokázali jsme to. Fotbal je nevyzpytatelný, musíme to přijmout a vstřebat," přidal kouč City Pep Guardiola.

Real, jenž v sobotu oslavil zisk španělského titulu, začal velkou šancí. Benzema ale ve čtvrté minutě hlavičkoval nad břevno. Francouzský kanonýr později minul i nohou, podobně jako jeho spoluhráč Vinícius Júnior. Hosté zahrozili ve 20. minutě, kdy Courtois vyrazil Silvovu ránu. Belgický brankář si před pauzou poradil i s Fodenovým pokusem.

Těsně po změně stran branku City znovu minul Vinícius a domácí nezužitkovali ani několik dalších závarů před gólmanem Edersonem, který byl dlouho bez zákroku.

Anglické mužstvo v 73. minutě otevřelo skóre. Útočnou akci po Silvově přihrávce zakončil Mahriz pohotovou ranou k tyči. Nejlepší týmový střelec v LM si připsal sedmý gól v ročníku.

Hosté v závěru sahali po druhé a možná rozhodující brance, ale Courtois vychytal Cancela i střídajícího Grealishe. Jednou ho na brankové čáře zastoupil obránce Mendy.

Real v úplném závěru předvedl fantastický comeback. Z první střely na branku v poslední minutě hned vyrovnal Rodrygo po Benzemově přihrávce a brazilský útočník krátce nato přidal druhou trefu hlavou po Carvajalově centru a Asensiově lehké teči.

Hosté vstoupili špatně i do první části prodloužení. Dias v šestnáctce fauloval Benzemu a ten nařízenou penaltu proměnil. Zatímco v Manchesteru se blýskl "panenkovským" obloučkem, tentokrát zakončil po zemi k tyči. Čtyřiatřicetiletý útočník dal 15. branku v soutěži a potvrdil pozici nejlepšího střelce.

"Zápas byl skoro u konce, ale dokázali jsme najít poslední zbytky energie. Odehráli jsme dobré utkání proti silnému soupeři. Když jsme dokázali srovnat skóre, měli jsme v prodloužení psychologickou výhodu," uvedl Ancelotti.

City ještě mohli vyrovnat, ale Courtois vyškrábnul Fodenovu hlavičku a dorážející Fernandinho v den svých 37. narozenin před prázdnou brankou přestřelil. Real zdolal Guardiolův výběr po třech porážkách za sebou a připravil lídrovi anglické ligy první venkovní soutěžní prohru po 14 zápasech. "Nebylo to náše nejlepší utkání, ale to je normální. Bylo to semifinále Ligy mistrů. Hráči cítili tlak a chtěli uspět," dodal Guardiola.

Real Madrid - Manchester City 3:1 po prodloužení (2:1, 0:0)

Branky: 90. a 90.+1 Rodrygo, 95. Benzema z pen. - 73. Mahriz. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Modrič, Carvajal, Militao, Valverde - Laporte, Sterling, Zinčenko. Diváci: 59.000. První zápas: 3:4, postoupil Real.

Real: Courtois - Carvajal, Militao (115. Vallejo), Nacho, Mendy - Kroos (68. Rodrygo), Casemiro (75. Asensio), Modrič (75. Camavinga) - Valverde, Benzema (104. Ceballos), Vinícius Júnior (115. Vázquez). Trenér: Ancelotti.

City: Ederson - Walker (72. Zinčenko), Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri (99. Sterling), De Bruyne (72. Gündogan) - Mahriz (85. Fernandinho), Jesus (78. Grealish), Foden. Trenér: Guardiola.