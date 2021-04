Real, Manchester City a Chelsea podle člena UEFA vyloučí z aktuální Ligy mistrů

Kodaň - Podle člena výkonného výboru UEFA Jespera Möllera budou Real Madrid, Manchester City a Chelsea za založení superligy vyloučeny z aktuálního ročníku fotbalové Ligy mistrů. Dánský funkcionář v rozhovoru pro rozhlasovou stanici DR uvedl, že o tom bude vedení evropského fotbalu rozhodovat v pátek.

Real, Manchester City a Chelsea jsou mezi dvanácti velkokluby z Anglie, Španělska a Itálie, které dnes oznámily založení nezávislé a uzavřené superligy. UEFA to ostře odsoudila a pohrozila účastníkům řadou sankcí.

Všechny tři jmenované týmy postoupily v Lize mistrů do semifinále, která odstartují příští týden. Real má nastoupit proti Chelsea, Manchester City proti Paris St. Germain, jehož představitelé vytvoření superligy nepodpořili.

"Všichni tři musí být vyřazeni a očekávám, že k tomu dojde v pátek. Pak budeme řešit, jak dokončit Ligu mistrů," uvedl Möller. V pátek se uskuteční mimořádné zasedání výkonného výboru UEFA.

Pro vyloučení je také předseda UEFA Aleksander Čeferin. "Pořád s právníky řešíme, jaké kroky uskutečníme, ale využijeme všech dostupných trestů," uvedl. "Já to vidím tak, že kluby i jejich hráči by co nejdříve měli být vyloučeni ze všech našich soutěží," dodal.

Pro kluby by účast v superlize znamenala nemožnost startovat nejen v evropských pohárech, ale také v národních ligách. Hráče by zase přísné sankce mohly připravit mimo jiné i o start na mistrovství Evropy a v dalších reprezentačních soutěžích.