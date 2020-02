Real Madrid vyzve v osmifinále LM ManCity, Juventus čeká Lyon

Madrid/Lyon - Souboj gigantů uvidí ve středu v úvodním osmifinále fotbalové Ligy mistrů diváci v Madridu. Vítěz čtyř z posledních šesti ročníků Real vyzve Manchester City. Další velkoklub Juventus Turín se představí na hřišti Olympique Lyon. Obě utkání začnou v 21 hodin.

Real pod vedením trenéra Zinédina Zidana nikdy ve vyřazovací fázi nevypadl a v letech 2016 až 2018 soutěž opanoval. V současnosti se mu ale příliš nedaří, tři z posledních čtyř soutěžních duelů nevyhrál a přišel o vedení ve španělské lize. Před "Los Blancos" je náročný týden, protože po "Citizens" přivítají v neděli v přímém souboji o první místo v lize Barcelonu.

"Magický týden je tady. Hrát v Lize mistrů a proti prvnímu týmu La Ligy je obrovská věc. Je to týden, ve kterém musíme ukázat, co v nás je. Je potřeba udělat obrovský krok vpřed tím, že nejprve porazíme City a poté vyhrajeme El Clásico," citovaly klubové stránky kapitána Sergia Ramose.

Manchester na rozdíl od svého soupeře Ligu mistrů nikdy nevyhrál. Pro City navíc bude souboj o to zvláštnější, že kvůli porušení pravidel finanční fair play a licenčních předpisů si příští dvě sezony evropské poháry nezahraje.

"Real je klub, který chceme napodobit. Chci si na konci říct, že jsme do toho dali všechno. V podobných soutěžích je to ta nejdůležitější věc. Musíme to dokázat na jednom z nejkrásnějších a nejslavnějších stadionů. Použijeme naše zbraně a pokusíme se dát góly. Pokud se to nepodaří, pogratulujeme jim a zkusíme se pro příště zlepšit," citoval trenéra Pepa Guardiolu deník Manchester Evening News.

"Hrajeme proti králům, kteří soutěž třináctkrát vyhráli. Pokud ale chcete Ligu mistrů ovládnout, musíte takové giganty vyřadit," dodal někdejší kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Zatímco "Bílý balet" bude postrádat zraněného ofenzivního záložníka Edena Hazarda, na straně druhého celku anglické ligy je nejistý start útočníka Raheema Sterlinga, jenž kvůli zranění nehraje od počátku února.

Juventus, který posledních osm let ovládl Serii A, svádí v aktuální ligové sezoně tuhý boj. Před Laziem Řím vede pouze o bod a před Interem, který má duel k dobru, má šestibodový náskok. Ligu mistrů ovládla "Stará dáma" naposledy v roce 1996.

"Naším cílem musí být scudetto, Liga mistrů je sen. V životě je někdy dobré honit se za sny a nesplnit cíle. Problém je, že se ve vyřazovací fázi Ligy mistrů hraje pouze pár zápasů a každý z nich může být rozhodující. Na vítězství v soutěži může pomýšlet 10 až 12 týmů. Nevyhrává jen to nejlepší mužstvo, ale i to nejšťastnější," řekl pro Sky Sport Italia trenér Juventusu Maurizio Sarri.

Lyon je ve francouzské lize až sedmý a doma v evropských pohárech vyhrál jediný z posledních osmi zápasů. Mezi nejlepších osm nepostoupil v Lize mistrů třikrát po sobě.

"Nesmíme doma inkasovat. Musíme ale Juventusu způsobit problémy, jestli chceme pomýšlet na čtvrtfinále. Uděláme všechno pro to, aby se nám to povedlo," citoval web 90min.com trenéra Rudiho Garcíu.