Real Madrid nebo Manchester City si ve fotbalové LM mohou zajistit osmifinále

Praha - Několik týmů včetně obhájce trofeje Realu Madrid nebo Manchesteru City si v úterních zápasech 4. kola skupin fotbalové Ligy mistrů může zajistit postup do osmifinále. "Bílý balet" se po úvodních třech výhrách představí ve Varšavě proti Šachtaru Doněck. Stoprocentní bilanci budou hájit i "Citizens" na hřišti kodaňského FC. Účast mezi 16 nejlepšími celky by si mohl ze vzájemného souboje vybojovat Paris St. Germain, nebo Benfica Lisabon.

Real Madrid ve 12 soutěžních zápasech v sezoně nenašel přemožitele a hned 11 jich vyhrál. V neděli ho navíc doma čeká El Clásico s Barcelonou, které bude přímým soubojem o první místo ve španělské lize. "Stále k němu vede dlouhá cesta. Proti Šachtaru možná trochu protočíme sestavu a hráče, kteří pociťují únavu, necháme odpočinout," citoval web Realu trenéra Carla Ancelottiho. Úřadující skotský mistr Celtic Glasgow bude proti Lipsku usilovat o první triumf ve skupině F.

Také Manchester City neprohrál 12 soutěžních duelů po sobě. Vítěz posledních dvou ročníků anglické ligy se opírá o kanonýra Erlinga Haalanda. Dvaadvacetiletý Nor zaznamenal už 20 soutěžních branek v sezoně a je nejlepším střelcem v Premier League i v Lize mistrů. "Je neuvěřitelné, co od svého příchodu předvádí. Není to člověk," prohlásil Haalandův spoluhráč Jack Grealish. City proti obhájci dánského titulu vyhráli doma 5:0.

V "géčku" může slavit postup i Dortmund v případě vítězství nad Sevillou a porážky či remízy Kodaně. Borussia ve víkendovém šlágru remizovala s Bayernem Mnichov 2:2, přestože už o dvě branky prohrávala. V Seville minulý týden zvítězila 4:1. Na lavičce andaluského celku poté skončil trenér Julen Lopetegui a nahradil ho Jorge Sampaoli. S ním Sevilla v sobotu remizovala s Bilbaem 1:1.

Paris St. Germain i Benfica mají po sedmi bodech. Pařížané neprohráli v aktuálním ročníku ani v jednom ze 14 soutěžních duelů, lisabonský celek dokonce v žádném z šestnácti. Turínský Juventus bude ve skupině H na hřišti Maccabi Haifa usilovat o přiblížení se vedoucí dvojici.

Vyrovnané je "éčko", v němž jsou ve hře o osmifinále všechny čtyři týmy. V čele je překvapivě Salcburk, který se utká v Záhřebu s tamním Dinamem. AC Milán hostí Chelsea, jíž chce oplatit porážku 0:3 ze Stamford Bridge. "Prohrát takovým způsobem bolí. V Lize mistrů musíme hrát lépe. Podíváme se na zápas znovu a zapracujeme na chybách," konstatoval záložník italského celku Ismáíl bin Násir.

Úterní program:

18:45 FC Kodaň - Manchester City, Maccabi Haifa - Juventus Turín,

21:00 AC Milán - Chelsea, Celtic Glasgow - Lipsko, Dinamo Záhřeb - Salcburk, Dortmund - FC Sevilla, Paris St. Germain - Benfica Lisabon, Šachtar Doněck - Real Madrid.