Madrid/Manchester - Fotbalová Liga mistrů pozná ve středu další dva čtvrtfinalisty. Real Madrid se pokusí doma v ostře sledovaném utkání proti Paris St. Germain smazat úvodní porážku 0:1, úřadujícího vicemistra Manchester City zase čeká v odvetě po jasné výhře 5:0 nad Sportingem Lisabon zdánlivá formalita. Obě utkání začnou ve 21:00.

Úvodní duel dvou semifinalistů minulého ročníku Realu s PSG rozhodl před třemi týdny až ve čtvrté minutě nastaveného času druhé půle Kylian Mbappé. Francouzský reprezentační útočník, který je spojován s možným odchodem právě do Realu, si však při pondělním tréninku poranil levou nohu a jeho start v odvetě je ohrožený. Španělský velkoklub zase upíná pozornost k návratu záložníka Toniho Kroose.

"V odvetě musíme soupeře více zatlačit. Doháníme manko a je třeba pracovat s míčem daleko lépe. Vedle jedenácti hráčů ale budeme mít za sebou celý stadion," citovaly oficiální stránky soutěže trenéra Carla Ancelottiho, který v minulosti vedl také PSG. Real by mohlo podpořit až 60 tisíc fanoušků v hledišti. Byla by to největší návštěva na zrekonstruovaném stadionu Santiaga Bernabeua od pandemie koronaviru.

"Bílý balet", který je s třinácti triumfy rekordmanem Ligy mistrů, se pokusí proti PSG prolomit sérii tří zápasů bez vítězství. Od poslední porážky v Paříži vyhrál všechna tři ligová utkání. Naopak francouzský vicemistr dvakrát prohrál, naposledy na hřišti Nice 0:1.

"Náš týmový výkon byl v prvním zápase velmi dobrý. Obecně jsme byli lepší než Real a zasloužili si vyhrát. Pořád nám ale zbývá druhý zápas," uvedl trenér Mauricio Pochettino.

Pikantní duel čeká ofenzivní hvězdu Lionela Messiho, který před loňským příchodem do PSG působil jednadvacet let v konkurenční Barceloně a v prvním duelu neproměnil penaltu. Proti Realu mohl nastoupit i jeho bývalý kapitán Sergio Ramos, stále však není zdravotně fit. "Určitě nám ale dá nějakou radu. Teď je čas držet pohromadě a každý poznatek například od Sergia může být rozhodující," prohlásil Pochettino.

Od posledního finalisty Manchesteru City se naopak čeká, že v odvetě proti Sportingu Lisabon stvrdí postup mezi nejlepších osm týmů. Úřadující anglický mistr dominoval v prvním duelu na hřišti soupeře 5:0 a doma v evropských pohárech triumfoval v 16 z posledních 17 zápasů. "Citizens" útočí na páté čtvrtfinále v LM za sebou.

"Je fakt, že jsme si z Lisabonu přivezli fantastický výsledek a od čtvrtfinále nás dělí jen jedno utkání. Hráči mě však znají a vědí, že můžeme být ještě lepší. Musíme pořád tvrdě pracovat," řekl kouč Pep Guardiola.

Sporting, který je v osmifinále podruhé v historii, se naopak pokusí o zdánlivě nemožné. Na hřišti anglických týmů nevyhrál sedmkrát za sebou a ztrátu 0:5 z domácího hřiště v odvetě Ligy mistrů ještě žádný tým v historii neotočil.

"Musíme si uvědomit, proti jakým hráčům nastupujeme. Potřebujeme čas. Oproti minulému roku jsme udělali velký pokrok. Stále máme jeden zápas se zase posunout. Tohle není konec," dodal kouč Rúben Amorim.

Zajímavosti před středečními odvetami osmifinále Ligy mistrů: Real Madrid - Paris St. Germain Výkop: středa 9. března, 21:00. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). První zápas: 0:1. Bilance: 11 4-3-4 13:15. Zajímavosti: - Real vyřadil PSG v osmifinále LM před čtyřmi lety, když doma vyhrál 3:1 a venku 2:1 - Real doma vyhrál proti francouzským klubům 11 z 15 zápasů a jen jednou prohrál, jediné vítězství získalo právě PSG před 28 lety (3:1), jinak tam pařížský klub 3x z 5 duelů prohrál - Real otočil doma nepříznivý vývoj po venkovní porážce ve 23 případech, 16x ale neuspěl - Real doma vyhrál v evropských soutěžích 7 z posledních 15 domácích zápasů, naposledy zde ale 6x z 8 utkání triumfoval - PSG zvítězil v LM na hřišti soupeře 10x z posledních 21 zápasů, poslední 4 duely ale nevyhrál - Real v posledních 3 zápasech PSG v LM neporazil a 2x s ním prohrál - Real od porážky v prvním osmifinále s PSG vyhrál všechny 3 ligové zápasy se skóre 8:1, PSG naopak 2 ze 3 utkání prohrál, naposledy v Nice 0:1 - oba týmy v minulém ročníku LM vypadly v semifinále; PSG podlehl Manchesteru City, Real vypadl s pozdějším šampionem Chelsea - PSG v létě posílil dlouholetý kapitán Realu Ramos, který pravděpodobně kvůli zranění nenastoupí, v "Bílém baletu" působili i domácí hráči Di María, Hakimí a Navas - trenér Realu Ancelotti v letech 2011-13 vedl PSG - Real je s 13 triumfy nejúspěšnějším týmem soutěže, Pařížané zatím Ligu mistrů nevyhráli - oba týmy vedou své domácí soutěže - v karetním ohrožení jsou Militao z Realu a Verratti, Kimpembe a Paredes z PSG Manchester City - Sporting Lisabon Výkop: středa 9. března, 21:00. Rozhodčí: Meler - Eyisoy, Uyarcan (všichni Tur.) - Valeri (video, It.). První zápas: 5:0. Bilance: 3 2-0-1 8:3. Zajímavosti: - City vyhrálo úvodní duel na hřišti Sportingu 5:0, když 4 branky vstřelilo už v první půli, 2x se prosadil portugalský záložník Bernardo Silva - loňský finalista City vyhrálo 15 z posledních 17 zápasů ve všech soutěžích a prohrálo jen 2x z posledních 25 duelů - City doma v evropských zápasech posledních 17 duelů neprohrálo a 16x vyhrálo - City doma vyhrálo všechny 4 domácí zápasy proti portugalským soupeřům se skóre 11:3 - City postoupilo ve všech 13 případech, když ve vyřazovacích fázích evropských soutěží vyhrálo první duel na hřišti soupeře - City se může probojovat do čtvrtfinále LM popáté za sebou - Sporting prohrál v LM 9 z posledních venkovních 11 zápasů, na hřišti anglických soupeřů vyhrál v evropských soutěžích jen 2 z 12 zápasů - Sporting postoupil ze všech 8 pohárových dvojzápasů s anglickými soupeři, na hřiští týmů z Premier League ale přitom 5x prohrál - Sporting otočil vývoj dvojutkání v soutěžích UEFA po domácí porážce jen jednou z 12 soubojů; zvrátit vývoj 0:5 z prvního utkání se v odvetě LM ještě nikomu nepovedlo - Sporting je v osmifinále LM podruhé v historii, při premiéře před 13 lety podlehl Bayernu Mnichov 0:5 doma a 1:7 venku, porážka s celkovým skóre 1:12 je nejvyšší v historii vyřazovací fáze soutěže - Fernandinho (City) si může připsal 100. start v hlavní soutěži Ligy mistrů - za City hrají Portugalci Cancelo, Dias a Silva, kteří jsou odchovanci jiného lisabonského klubu Benfiky - v karetním ohrožení jsou Cancelo a De Bruyne ze City a Feddal, Palhinha a Porro ze Sportingu