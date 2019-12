Real i Barcelona vyhrály, hattrick veterána Joaquína

Madrid - Fotbalisté Realu Madrid zvítězili v sobotním utkání 16. kola španělské ligy doma nad Espaňolem Barcelona 2:0. Barcelona triumfovala nad Mallorcou 5:2 a zůstala v čele tabulky, třikrát se trefil vítěz Zlatého míče za rok 2019 Lionel Messi. Valencie otočila utkání v Levante a díky dvěma gólům Kevina Gameira vyhrála 4:2. Osmatřicetiletý záložník Betisu Sevilla Joaquín se stal v neděli nejstarším střelcem hattricku ve španělské lize, rozhodl o výhře 3:2 nad Bilbaem.

Hráči "Bílého baletu" nastoupili při příležitosti konference OSN o změnách klimatu, jež se koná v Madridu od pondělí, v zelených dresech. Do vedení se dostali v 37. minutě, když po přihrávce Karima Benzemy do vápna obstřelil stoper Raphaël Varane vyběhnuvšího brankáře. Pojistku přidal jedenáct minut před koncem Benzema, který si ve vápně narazil míč s Federicem Valerdem a z malého vápna skóroval. Francouzský útočník je s 11 góly v čele tabulky střelců.

Espaňol se neprosadil ani v závěru, přestože Real dohrával od 83. minuty bez Ferlanda Mendyho, který po "šlapáku" na polovině hřiště dostal druhou žlutou kartu.

Barcelona ovládla gólovou přestřelku s Mallorcou. Skóre otevřel po sedmi minutách hry Antoine Griezmann, na kterého o deset minut později navázal Messi. "Blaugranas" potvrdili zisk tří bodů dalšími dvěma brankami Messiho, s 12 trefami nejlepšího střelce soutěže, a jedné Luise Suáreze, který má v tomto ročníku La Ligy na kontě osm gólů. Za hosty z Mallorky v průběhu utkání dvakrát snížil Ante Budimir.

Valencie přehrála v souboji týmů ze středu tabulky Levante. O první tři branky utkání se postaral stejný hráč - útočník Levante Marti Roger. Ten nejprve poslal domácí do vedení v 11. minutě střelou z úhlu, o devět minut později navýšil vedení svého týmu z penalty.

Osmadvacetiletý Španěl se ale zapsal i na druhé straně hřiště, když si v nastavení prvního poločasu ve snaze odkopnout míč po rohovém kopu vstřelil vlastní gól.

I díky tomu se Valencii podařilo po přestávce zápas otočit. Slepenými brankami z 57. a 59. minuty se o to z rychlých brejků postaral Gameiro. Po červené kartě pro domácího Elisea Falcona pak potvrdil výhru "Netopýrů" Ferrán Torres.

Osmatřicetiletý záložník Betisu Sevilla Joaquín se stal nejstarším střelcem hattricku ve španělské fotbalové lize. V utkání s Bilbaem rozhodl o výhře 3:2, díky níž si jeho tým připsal v soutěži třetí vítězství za sebou.

Joaquín překonal legendárního střelce Alfreda di Stéfana, který nastřílel tři góly v dresu Realu Madrid naposledy v roce 1964, když mu bylo 37 let a 255 dní. Bývalému španělskému reprezentantovi se to dnes povedlo ve věku 38 let a 140 dní.

K rekordnímu zápisu stačilo Joaquínovi úvodních dvacet minut. Všechny góly dal po levé ruce brankáře Unaie Simona - dvakrát stál na konci rychlého brejku a jednou rozvlnil síť přesným obstřelem.

Baskický celek snížil krátce před pauzou, kdy se z pokutového kopu trefil Iňaki Williams. Naději na vyrovnání dal hostům v 75. minutě parádní ranou z dálky Yuri Berchiche, Bilbao už ale první ligovou porážku po pěti duelech neodvrátilo. V tabulce je šesté, Betis se posunul na jedenácté místo.

Španělská fotbalová liga - 16. kolo:

Sobota: Real Madrid - Espaňol Barcelona 2:0 (37. Varane, 79. Benzema), Granada - Alavés 3:0 (48. Fernández, 58. Soldado z pen., 77. Herrera), Levante - Valencie 2:4 (11. a 20. z pen. Roger - 57. a 59. Gameiro, 45.+3 vlastní Roger, 88. Torres), FC Barcelona - Mallorca 5:2 (17., 41. a 83. Messi, 7. Griezmann, 43. Suárez - 35. a 64. Budimir).

Neděle: Eibar - Getafe 0:1 (67. Ángel), Betis Sevilla - Bilbao 3:2 (2., 11. a 20. Joaquín - 44. Williams z pen., 75. Berchiche),

16:00 Valladolid - San Sebastian,

18:30 Leganés - Vigo,

21:00 Pamplona - FC Sevilla.

Tabulka:

1. FC Barcelona 15 11 1 3 41:18 34 2. Real Madrid 15 10 4 1 32:11 34 3. FC Sevilla 15 9 3 3 19:14 30 4. Getafe 16 7 6 3 24:16 27 5. San Sebastian 15 8 2 5 26:18 26 6. Bilbao 16 7 5 4 19:12 26 7. Atlético Madrid 16 6 8 2 16:10 26 8. Valencie 16 7 5 4 26:23 26 9. Granada 16 7 3 6 23:20 24 10. Pamplona 15 5 7 3 21:17 22 11. Betis Sevilla 16 6 4 6 22:27 22 12. Levante 16 6 2 8 20:25 20 13. Villarreal 16 5 4 7 28:24 19 14. Valladolid 15 4 6 5 14:18 18 15. Alavés 16 5 3 8 17:23 18 16. Eibar 16 4 3 9 15:28 15 17. Mallorca 16 4 2 10 16:28 14 18. Vigo 15 3 4 8 10:20 13 19. Espaňol Barcelona 16 2 3 11 10:30 9 20. Leganés 15 1 3 11 8:25 6