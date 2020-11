Real čeká třetí pokus o výhru v LM, Ajax má 11 nakažených hráčů

Madrid - Fotbalisté Realu Madrid si ve třetím kole Ligy mistrů zahrají s Interem Milán o premiérové vítězství v tomto ročníku soutěže. Naopak třetí výhry ve svých skupinách mohou v úterý přidat obhájce trofeje Bayern Mnichov, Liverpool a Manchester City. Ajax má před zápasem s Midtjyllandem 11 nakažených hráčů.

Real do skupiny B vstoupil překvapivou domácí porážkou 2:3 se Šachtarem Doněck a poté remizoval 2:2 v Mönchengladbachu, kde zachránil bod až v nastavení. Třináctinásobní šampioni mají stejně jako loni po dvou duelech Ligy mistrů pouze bod a v tabulce jsou poslední. Inter získal o bod víc, když remizoval s Mönchengladbachem (2:2) i Šachtarem (0:0).

"Inter je kvalitní a velmi fyzický tým, hraje dobře. Bude to pro nás další těžké utkání. Přistoupíme k němu, jakoby to bylo finále, i když pro Real Madrid je každý zápas finále. Pokusíme se doma získat tři body," řekl trenér "Bílého baletu" Zinédine Zidane na tiskové konferenci.

Obránce Realu Éder Militao měl pozitivní test na koronavirus a nebude k dispozici. Interu pravděpodobně kvůli svalovému zranění nepomůže nejlepší týmový střelec Romelu Lukaku.

Bayern na úvod skupiny A v Mnichově deklasoval Atlético Madrid 4:0 a minulý týden zvítězil na hřišti Lokomotivu Moskva 2:1. V úterý se bavorský favorit představí v Salcburku, který ve dvou kolech získal jediný bod.

"Jsem pochopitelně hodně natěšený, vždycky se rád vracím do vlasti. V Lize mistrů jsme vyhráli třináctkrát za sebou a tuhle sérii chceme natáhnout v Salcburku," uvedl rakouský obránce Bayernu David Alaba. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus hostům nepomůže další zadák Niklas Süle.

Liverpool se v souboji dvou nejlepších celků skupiny D představí v Bergamu. "Reds" sice získali šest bodů, ale výhry v Amsterodamu (1:0) ani doma nad Midtjyllandem (2:0) nebyly moc přesvědčivé. Atalanta po úvodní drtivé výhře 4:0 na půdě Midtjyllandu doma remizovala s Ajaxem 2:2.

"Čeká nás největší výzva v tomto ročníku Champions League. Hrát proti Atalantě je velmi těžké. Mají skvělé hráče, jsou dobře organizovaní, odhodlaní a umí chytře využívat své silné individuality," ocenil italského soupeře kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

Dánský přemožitel Slavie ze 4. předkola Midtjylland zabojuje proti Ajaxu na třetí pokus o historicky první body a vstřelené góly v hlavní fázi Ligy mistrů.

Manchester City si v novém ročníku "milionářské" soutěže zatím počíná suverénně. Lídr skupiny C nejprve porazil Porto 3:1 a minule zvítězil v Marseille 3:0. V úterý svěřenci trenéra Pepa Guardioly hostí Olympiakos Pireus.

"Máme šanci vyhrát třetí zápas ve skupině a odskočit Olympiakosu na šest bodů. To je náš cíl. Čím dříve se kvalifikujeme do vyřazovací fáze, tím lépe. Ale pokud postoupíme až po posledním domácím zápase, bude to OK," prohlásil Guardiola.

Ajax má před zápasem LM s Midtjyllandem 11 nakažených hráčů

Ajax Amsterodam má den před úterním utkáním Ligy mistrů na hřišti Midtjyllandu jedenáct fotbalistů z hlavního a juniorského týmu nakažených koronavirem. Do Dánska tak nizozemští mistři odcestovali jen se 17 hráči.

Ajax o jménech nakažených na základě své klubové politiky neinformoval. Na seznamu hráčů, kteří do Dánska odletěli, však chybějí kapitán Dušan Tadič, záložníci Davy Klaassen a Ryan Gravenberch, brankářská jednička André Onana a další brankáři Maarten Stekelenburg a Dominik Kotarski. Podle nizozemských médií tak měli pozitivní test na koronavirus nejspíš oni.

Jediným gólmanem pro zápas Ligy mistrů v Herningu je tak dvacetiletý Kjell Scherpen, jenž by si mohl odbýt debut v brance Ajaxu.

Deník De Telegraaf uvedl, že vzhledem k pochybnostem o správnosti PCR testů byly provedeny dnes narychlo další testy, jejichž výsledky budou známy do 24 hodin. Pokud by původně pozitivní hráči měli výsledky negativní, mohli by se v případě povolení UEFA k týmu připojit v den zápasu.

"Někteří z těch fotbalistů by mohli hrát v Nizozemsku, ale nedostali povolení ke vstupu do Dánska, což je trochu zvláštní. Nemají žádné příznaky a na nic si nestěžují. Zda budou moci nastoupit, záleží na zdravotnických úřadech," uvedl na tiskové konferenci v dějišti zápasu trenér Ajaxu Erik ten Hag. "Ti hráči, které tu máme, jsou dobří. Někteří možná nastoupí na nezvyklých pozicích, ale jsme tady zdraví a připravení," dodal.

Dalším výrazně postiženým týmem v Lize mistrů je Dynamo Kyjev, které má před středečním duelem s Barcelonou šest pozitivních fotbalistů a pět členů realizačního týmu. Po jednom nakaženém hráči mají Bayern Mnichov a Real Madrid.

Ukrajinský klub na svém webu zveřejnil, že kvůli koronaviru museli do izolace Georgij Citaišvili, Denys Garmaš, Mikkel Duelund, Olexandr Karavajev, Tudor Baluta a Mykola Šaparenko. Mezi nakaženými je i asistent trenéra Emil Karas.

Úřadující šampioni z Bayernu přišli před duelem v Salcburku o obránce Niklase Süleho, jenž v této sezoně odehrál devět z 11 dosavadních zápasů mnichovského klubu. Real Madrid musel před zápasem s Interem Milán vyřadit z týmu obránce Édera Militaa.