Real a City chtějí dotáhnout dobře rozjetá osmifinále Ligy mistrů

Madrid/Budapešť - Fotbalisté Realu Madrid a Manchesteru City po úvodních výhrách mohou v úterý stvrdit postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. "Bílý balet" si z Bergama přivezl náskok 1:0, lídři anglické ligy v Budapešti porazili Mönchengladbach 2:0. V maďarské metropoli kvůli koronavirovým opatřením proběhne také odveta osmifinále, v níž tentokrát budou domácí City. Obě utkání začínají tradičně ve 21:00.

Real bez řady zraněných opor o triumfu v Itálii rozhodl až gólem Ferlanda Mendyho z 86. minuty. Atalanta s hosty dlouho držela krok, přestože hrála od 17. minuty v oslabení bez vyloučeného Rema Freulera. Trenér Bergama Gian Piero Gasperini zkritizoval rozhodčí za necitlivé ovlivnění zápasu.

"Možná bychom v jedenácti stejně prohráli, ale aspoň bychom měli šanci ukázat svou hru. O tu se pokusíme v Madridu. Je to snadné, nemůžeme o tom moc přemýšlet, máme jedinou možnost - zvítězit," prohlásil Gasperini.

Španělský tým, který v posledních dvou letech vždy vypadnul v osmifinále, se musí mít na pozoru, protože Atalanta v tomto ročníku Ligy mistrů venku vyhrála všechny tři duely bez inkasované branky.

"Ještě jsme nic nevyhráli. Budeme muset ukázat hodně, abychom postoupili. Úterní utkání je pro nás jako finále. Potřebujeme odehrát skvělý zápas proti výbornému ofenzivnímu soupeři, který umí dávat hodně gólů," upozornil kouč Realu Zinédine Zidane.

Mönchengladbach by kvůli německým koronavirovým pravidlům musel po návratu z Británie do čtrnáctidenní karantény, a proto se s anglickým favoritem dohodl na přeložení zápasu do Budapešti.

Manchester City před třemi týdny v Puskás Aréně ve 29. minutě poslal do vedení Bernardo Silva a po hodině hry zvýšil Gabriel Jesus. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly v Champions League neinkasovali už 616 minut.

"Čistá konta jsou důležitá ve všech soutěžích, ale nikde není psáno, že zítra udržíme další, protože jsme v minulých ligových zápasech také inkasovali. Gladbach má svoje zbraně, kvalitu a historii. Chci vidět, že mužstvo bude i v odvetě hrát na vítězství," uvedl Guardiola.

Pro Gladbach bude mimořádně těžké zabránit soupeři ve čtvrtému postupu do čtvrtfinále, protože "Citizens" vyhráli 23 z posledních 24 soutěžních utkání. Desátý tým německé ligy se naopak hodně trápí a prohrál šestkrát za sebou.

"Nevěřím na zázraky. Muselo by se stát něco výjimečného, abychom šli do čtvrtfinále my. Spíše něco podobného senzaci," řekl kouč Borussie Marco Rose. "Víme, kdo nás čeká, nejenom po zkušenosti z prvního duelu. Chceme podat lepší výkon než minule,"

Zajímavosti před úterními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- Manchester City - Borussia Mönchengladbach Výkop: úterý 16. března, 21:00. Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin - Meškov (video, všichni Rus.). První zápas: 2:0. Bilance: 7 4-2-1 15:8. Zajímavosti: - zápas se kvůli koronavirovým restrikcím odehraje na neutrální půdě v Budapešti, kde se uskutečnil i první duel - City prohráli jediné z předchozích 7 vzájemných pohárových utkání (v březnu 1979 v Poháru UEFA) - City usilují o čtvrtý postup do čtvrtfinále za sebou, Mönchengladbach je nováčkem vyřazovací fáze LM - City v tomto ročníku LM v 7 zápasech neprohráli (6 vítězství a remíza) a v soutěži neinkasovali už 616 minut - Mönchengladbach prohrál v posledních 3 duelech LM a v každém dostal minimálně 2 góly - City doma v LM neprohráli v 11 utkáních za sebou (z toho 10 výher) - City prohráli jediný z posledních 31 soutěžních zápasů - Mönchengladbach prohrál posledních 6 soutěžních duelů a nevyhrál 8x za sebou. - v karetním ohrožení jsou hráči Mönchengladbachu Lainer a Stindl Real Madrid - Atalanta Bergamo Výkop: úterý 16. března, 21:00. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, Diks - Blom (video, všichni Niz.). První zápas: 1:0. Bilance: 1 1-0-0 1:0. Zajímavosti: - Real porazil italské soupeře v 11 z posledních 12 pohárových zápasů, doma jim podlehl v jediném z posledních 8 utkání - Real doma vyhrál jen 3 z posledních 9 duelů v evropských pohárech - Bergamo loni v osmifinále vyřadilo jiný španělský tým Valencii po výhrách 4:1 doma a 4:3 venku - Real, který je s 13 triumfy rekordmanem soutěže, v posledních 2 sezonách vždy vypadl v osmifinále - Bergamo při druhé účasti v LM usiluje o druhý postup do čtvrtfinále - Bergamo v tomto ročníku LM venku vyhrálo všechny 3 zápasy bez inkasované branky. - Real neprohrál v posledních 8 soutěžních utkáních (z toho 6 výher) - Bergamo vyhrálo 6 z poslední 8 soutěžních zápasů - v disciplinárním ohrožení jsou domácí Mendy a dvojice Bergama Djimsiti, Romero