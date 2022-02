Reakci Západu jsme čekali a sankcí se nebojíme, píší ruská provládní média

Moskva - Reakce Západu na poslední kroky Moskvy včetně uznání nezávislosti dvou povstaleckých republik na východě Ukrajiny byla předvídatelná a nových protiruských sankcí se netřeba příliš obávat, míní podle ruských provládních médií oficiální ruští představitelé a politologové. Experti oslovení oficiálními médii obviňují z prohloubení napětí v rusko-ukrajinských vztazích Kyjev a poukazují na potřebu zlepšit situaci Rusů žijících na ukrajinském Donbasu.

"Pokud jde o jejich reakci - je předvídatelná a očekávatelná," okomentoval podle agentury Interfax ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov výroky západních představitelů k uznání Doněcké a Luhanské lidové republiky Ruskem. Podle vládního deníku Rossijskaja gazeta se s Peskovem v tomto ohledu shoduje i šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.

"Co se ekonomických sankcí proti Rusku týče, tak zřejmě zavedou nějaké nové okrasné sankce," citovala agentura RIA Novosti člena ruské rady pro mezinárodní vztahy Bogdana Bezpalka. Činitel zároveň bagatelizoval situaci, kdy by se předmětem sankcí stal nově postavený plynovod Nord Stream 2 s tím, že stejně ještě nebyl uveden do provozu. Podle Bezpalka se Rusové nemusejí bát ani očekávaného pádu rublu, který bude jen dočasný.

"Můžeme se vykašlat na názory Západu a USA!" uvedla pak v oficiálním prohlášení Liberálnědemokratická strana Ruska Vladimira Žirinovského k hrozbě nových západních postihů. "Protože teď jde o otázku zachování Ruska, o to, v jakém státě a s jakými právy a svobodami budou žít naše děti, o to, zda se nakonec osvobodíme od jha nekonečné stagnace, kdy nám každý rok budou napařovat další a další sankce," stojí dále v prohlášení strany.

Vinu za vyostření situace v ukrajinsko-ruských vztazích připisují ruská provládní média Kyjevu. Podle politologa Nikity Mendkoviče, na něhož se odvolává portál Lenta.ru, začínají ale zahraniční představitelé konečně chápat, že Ukrajina projevuje vůči Rusku agresi. "To, co se nyní stalo v Doněcké a Luhanské lidové republice spustí proces, kdy budou světoví hráči revidovat svůj vztah k Ukrajině, aby ji konečně donutili upustit od praktik státního terorismu, neofašismu a podobně," uvedl Mendkovič.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová rozhodnutí uznat nezávislost dvou republik vyhlášených proruskými separatisty vysvětlila snahou zakročit proti utrpení obyvatel Donbasu, kteří se od roku 2014 potýkají s realitou války. V rozhovoru s prokremelskou stanicí Komsomolskaja pravda sdělila, že Moskva předala Berlínu a Washingtonu množství materiálů, které "svědčí o masových hrobech i o zvěrstvech" na východní Ukrajině. Uvedla, že ve městech Luhansk a Doněck jsou "čerstvé hroby dětí, které zemřely při ostřelování", a zdůraznila, že ji překvapuje "ledová lhostejnost", s jakou západní partneři reagují na tamní situaci.

"Rusko již nestrpí... likvidování ruského lidu na Donbasu," shoduje se se Zacharovovou politolog Alexej Martynov, jehož oslovila agentura RIA Novosti.

Obyvatelé Donbasu podle prokremelské stanice Pervyj kanal oslavovali formální uznání dvou samozvaných republik jako nejlepší zprávu za poslední roky. Masové oslavy se podle stanice nekonaly kvůli nočnímu zákazu vycházení.