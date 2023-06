Reakci Romů po sobotní tragédii v Brně nejspíše ovlivnila národnost podezřelého

Brno - Romskou komunitu rozdělila sobotní tragédie před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady. Sedmatřicetiletý cizinec, zřejmě Ukrajinec, tam pobodal dva lidi, romský mladík pak v nemocnici zemřel. U části Romů to vyvolalo rozhořčení a protiukrajinskou reakci, řekl ČTK ředitel neziskové organizace IQ Roma servis Petr Mačál. Situace by podle něj nebyla tak vyhrocená, kdyby do ní nebyl zapletený Ukrajinec. Muže, jehož policie podezřívá z vraždy, poslal soud v Brně v úterý do vazby.

"Komunita je strašně naštvaná a sklouzává k obviňování všech Ukrajinců. Romové se cítí ohrožení ještě víc než dřív a zásadní roli v tom hraje to, že podezřelý muž je z Ukrajiny. Kdyby to byl Čech, Maďar, Rumun, kdokoliv, tak by to bylo méně vyostřené," míní Mačál. V tuzemsku našly útočiště stovky tisíc Ukrajinců prchajících před ruskou invazí, což umocnilo dlouhodobé pnutí mezi Romy a Ukrajinci. "Romové s nimi soupeří, jsou pro ně konkurence, protože jim opravdu do jisté míry berou práci," poznamenal Mačál.

Od začátku konfliktu do konce letošního května získalo v celé České republice práci přes 250.000 lidí z Ukrajiny pod dočasnou ochranou, vyplývá z údajů Úřadu práce. Nejčastěji pracovali jako montážní dělníci nebo pomocníci ve stavebnictví či výrobě.

Organizace IQ Roma servis se snaží emoce mírnit. Vyzývá členy etnika, aby nezapomněli, že jde o čin jednoho člověka a není možné odsoudit celou skupinu obyvatel. Princip kolektivní viny a útoky odsoudili i známé romské osobnosti, jako například Jaroslav Miko, Karel Karika nebo Lucie Fuková. "Velkou část Romů ale tenhle přístup naštval. Chtějí, abychom vystupovali více aktivně. Bohužel neznáme jiný způsob jak emoce zmírnit, jsou strašně silné," řekl Mačál.

Rozdělení komunity naznačuje také sobotní shromáždění svolané před Janáčkovo divadlo. Organizátorka Žaneta Plachetková se ve svých příspěvcích na facebooku opakovaně vyjadřovala proti uplatňování kolektivní viny a jakémukoli násilí. Uvedla, že požaduje spravedlivé vyšetření události. Videa stejně jako svolání na demonstraci však už na sociálních sítích nelze dohledat. Vedle toho server Romea informoval, že skupina lidí, která se předtím zúčastnila pietního aktu za mladého Roma, napadla v centru Brna dva muže mluvící východoevropským jazykem.

Mačál se domnívá, že další vývoj situace bude záležet na vyšetřování, které by mělo být co nejtransparentnější. Pokud vzniknou jakékoliv pochybnosti, lze očekávat eskalaci. Spor vyostřuje také dezinformační scéna, ke které jsou podle Mačála Romové náchylní. Kritizuje také to, že se situaci snaží zneužít extremistické skupiny, které dlouhodobě pracují se strachem. "Je jim jedno, jestli dnes využijí Romy a za týden jinou skupinu. Chytnou se kohokoliv, kdo se zrovna bojí," dodal.

Incident dopadl také na ukrajinskou menšinu. Ukrajinská iniciativa jižní Moravy na svém facebooku čin odsoudila. "Věříme v rovnost a lidskost bez ohledu na národnost. Brněnské menšiny vždy žily v souladu a rádi bychom tuto vzájemnou solidaritu udrželi i nadále. Považujeme za důležité nevnímat tuto smutnou událost jako etnický nebo národnostní zločin," napsali s tím, že věří v řádné vyšetření. "Bojíme se, že tato situace může být zneužita k vyvolání vlny nenávisti proti lidem z Ukrajiny. Nedovolme, aby se tento incident stal záminkou pro národnostní konflikt, který extremisté a osoby snažící se rozdmýchat společenské nepokoje rádi využijí," uvedli.