Reakce policie při tlačenici v Soulu byla neadekvátní, uvedl její šéf

Soul - Reakce policie v souvislosti se sobotní smrtelnou tlačenicí při oslavách Halloweenu v Soulu byla nedostatečná. Uvedl to dnes náčelník jihokorejské policie, podle kterého bezpečnostní složky měly krátce před neštěstím zprávy o hrozícím nebezpečí, napsala agentura AFP. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol vyzval k zavedení bezpečnostních opatření, která by do budoucna zabránila podobnému neštěstí.

K dnešnímu ránu si tlačenice vyžádala 156 mrtvých, napsala agentura Reuters. Dalších 151 lidí je zraněných, 29 z nich je ve vážném stavu. Mezi mrtvými je 26 občanů ze 14 cizích zemí.

Policie podle svého šéfa ještě před neštěstím věděla, že se na jednom z míst shromáždil velký dav a že hrozí bezprostřední nebezpečí. Způsob, jak s těmito informacemi naložila, byl pak neadekvátní, dodal.

"Cítím bezmeznou odpovědnost za bezpečnost veřejnosti při tomto neštěstí a udělám vše proto, aby se taková tragédie už neopakovala," řekl policejní náčelník na tiskové konferenci. Policie podle něj provede důsledné kontroly a okolnosti události pečlivě prošetří.

Oslav Halloweenu se v neděli v Soulu zúčastnily desítky tisíc lidí, mnoho z nich mladších 30 let. Dav v kostýmech byl vtěsnaný na úzkém prostoru, akce neměla oficiální organizátory. Zásah policie si vysloužil rozsáhlou kritiku. AFP uvedla, že zatímco k oslavám zhruba 100.000 lidí bylo do čtvrti Itewon nasazeno 137 policistů, k jiné akci v jihokorejském hlavním městě s 25.000 účastníky policie vyslala 6500 svých příslušníků.

"Měli bychom přijít s konkrétními bezpečnostními opatřeními, jak zvládat dav, nejenom v ulicích, kde se stala tato obrovská katastrofa, ale i na jiných místech s velkými počty lidí jako jsou stadiony a koncertní prostory," řekl prezident Jun Sok-jol.