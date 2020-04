Reakce Čechů na koronavirus nebyla přehnaná, míní Holanďan

Třebíč - Reakce na koronavirus nebyla v Česku přehnaná a nadšení, s jakými se společnost pustila do snahy šíření nákazy zastavit, je obdivuhodné, řekl ČTK Frank Spekhorst, Holanďan, který žije dlouhá léta v České republice a 17 let je učitelem Základní umělecké školy Třebíč. Vyučuje hru na kytaru, vede kytarové orchestry. Stojí také v čele občanského sdružení Kids for kids, které mimo jiné pořádá benefiční koncerty Děti dětem. Loňský ročník byl šestnáctý.

"Letošní koncert je odhlášený, určitě ale zkusíme něco menšího organizovat, v září nebo říjnu nějaký menší koncert. Kdo ví ale, jak to bude dál s benefičními akcemi, protože dopad koronaviru na ekonomiku bude masivní. Uvidíme, jestli firmy vůbec budou mít možnost ještě sponzorovat. Ale to není tak podstatné, důležitá je myšlenka, že děcka hrají pro druhé," řekl Spekhorst. Nizozemsko podle něj bralo zřejmě na ekonomiku větší ohled, proto proti šíření epidemie nezasáhlo zpočátku tolik, jako Česká republika.

Když jsou kvůli opatřením proti koronaviru základní umělecké školy (ZUŠ) uzavřené, vyučuje děti přes messenger ve stejné intenzitě, jako kdyby se s nimi mohl vidět osobně. Jen kvůli kolísající kvalitě internetu se někdy nemůže přesně držet hodin podle rozvrhu. "Když bydlí na vesnici, někdy děcka nemají tak dobrý signál. Od nás mají úkol poslat nám každý týden nahrávku. Je to dobré i pro dokumentaci. Když mají další hodinu, dostanou další úkoly. To znamená, že sedím od rána do večera a skenuju nebo posílám noty," řekl Spekhorst. Práce podle něj přibylo. "Ale myslím, že to tak mají všichni učitelé i rodiče," řekl Spekhorst. Sám má dvě děti, šestnáctiletou dceru a dvanáctiletého syna.

Současná situace podle něho má na vzdělávání i pozitivní dopad. Děti učí soběstačnosti a zodpovědnosti, jsou manažery vlastního času. "A když mají víc času, začínají se nudit, díky tomu hrají víc. Nadšení pro hru podle něj u jeho žáků neupadá ani s postupujícími týdny izolace," řekl.

Opatření, která Česká republika kvůli koronaviru přijala, jsou podle něho správná, i když ho omezují. "Obdivuji tu část české populace, která teď s radostí šije roušky a udělá všechno možné pro to, ať to dostaneme pod kontrolu," řekl.

Protože má část nejbližší rodiny v Nizozemsku, trápí ho, že nelze cestovat. „Situaci tam každý den sleduji, jestli bude možné do Holandska jet," řekl Spekhorst. Navštívit by chtěl i svoji šestaosmdesátiletou tetu, která nedávno prodělala mrtvici. "Mluvil jsem se svojí kamarádkou z městečka, kde jsem žil. Za poslední dobu už musela poslat 14 kondolencí. Situace je tam asi podobná jako tady, třeba ty domovy důchodců, když tam nebudou žádné testy, tak to asi dopadne dost blbě," řekl Spekhorst.

V počtu testovaných lidí je Nizozemsko za Českou republikou. K 9. dubnu tam bylo na milion obyvatel takřka 6000 testovaných, v Česku téměř 10.000.