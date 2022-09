Reakce Britů na smrt královny je pochopitelná, říkají česko-britské osobnosti

Londýn - Královna Alžběta II. byla pro Brity jistotou, symbolem pozitivních hodnot a hrála v jejich životech významnou roli. Není tedy divu, že tolik z nich chce v posledních dnech uctít její památku. V rozhovorech s ČTK to uvedli Češi, kteří žijí nebo dlouhé roky prožili v Británii. Popisovali, že monarchie je v zemi takřka všudypřítomná, a vyjadřovali přesvědčení, že její zánik po odchodu nejdéle vládnoucí panovnice bezprostředně nehrozí.

"Já tomu úplně rozumím," řekl o reakci britské veřejnosti na úmrtí Alžběty II. dětský kardiolog Jan Marek, který léta působí v londýnské nemocnici Great Ormond Street Children's Hospital. "Dokonce i rozumím těm lidem, kteří jsou rozhodnutí stát i 24 hodin ve frontě," dodal s odkazem na ty, kdo v posledních dnech dlouho čekali, aby mohli projít kolem rakve zesnulé královny. O královskou rodinu se český chirurg sám příliš nezajímá, poznamenal však, že po letech v Británii má monarchii "do jisté míry pod kůží".

Podobně se vyjádřila Ludmila Stáňová, která žije v Anglii přes 50 let a v posledních letech působí v londýnské větvi nadace Velehrad podporující komunitu českých a slovenských přistěhovalců. "Je to něco, co je tady dané... královna na vás kouká všude, na bankovkách, na pasech, na známkách," uvedla.

Novinář Milan Kocourek, který se po půlstoletí v Británii nedávno vrátil do Česka, má za to, že Britové královnu "velice respektovali", byť třeba nebyli příznivci monarchie. Sám vidí silný přínos monarchie v tom, jak posiluje vztah obyvatel k minulosti a k tradicím. "Já se domnívám, že monarchii nehrozí nějaké oslabení nebo zánik," dodal.

Podle Petra Toráka hraje monarchie v životech Britů "obrovskou" roli. Bývalý policista, který je dnes honorárním konzulem ČR ve městě Peterborough a lídrem charity Compas pomáhající přistěhovaleckým komunitám, to prý vnímá od začátku svého života v Británii. "Je to vlastně pýcha a hrdost celého britského národa. A nejen britského národa, ale všech těch, kdo tady žijí," dodal s tím, že i britští Romové odchod Alžběty II. silně prožívají.

Samy za sebe česko-britské osobnosti uváděly různé důvody, proč královnu respektovaly či obdivovaly. Kocourek vyzdvihl její "vzorné manželství" nebo "odhodlání sloužit". Pro Stáňovou je důležité, že bývalá hlava státu byla hluboce věřící osobou. "Pro mě královna byla symbolem vznešenosti, lidskosti," uvedl zase Torák.

Kardiolog Marek dával pozici panovnice do kontrastu s překotným děním v na politické scéně. "A nad tím máte tu královnu, která tam prostě je, sedí, mile mluví, je klidná, nekonfliktní... Myslím, že to je to, co rezonuje v britské společnosti," řekl. V poslední době, kterou formují různé krize od pandemie po růst každodenních výdajů, vnímal jistý příklon Britů zpět ke královně jako ke stálé a apolitické instituci. "Možná by to bylo všude na světě," dodal.