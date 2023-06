RE/MAX: V Česku se zvedly ceny menších starších bytů, dál ale ceny neporostou

Praha - Průměrná cena starších menších cihlových bytů do 69 metrů čtverečních v Praze se mezičtvrtletně zvýšila o 11,2 procenta na 124.226 Kč za metr čtvereční. U obdobně velkých mimopražských bytů je nárůst o 4,1 procenta na 51.684 Kč za metr čtvereční. Vyplývá to z dat realitní kanceláře RE/MAX. Firma uvedla, že trh předpokládá, že v příštích šesti až devíti měsících budou ale ceny spíše klesat, a to přibližně o desetinu.

Průměrná cena všech bytů v celé České republice podle realitní kanceláře mírně stoupá již druhé čtvrtletí v řadě. To je částečně způsobeno vyšším počtem prodejů v Praze a nižším počtem prodejů mimo Prahu, uvedl RE/MAX. Průměrná realizovaná cena za metr obytné plochy v celé zemi se podle společnosti momentálně pohybuje kolem 69.000 korun za metr čtvereční. Cena se však může lišit podle segmentu a lokalit budov.

"Například ceny bytů v panelových domech stále klesají ve všech regionech. Průměrná realizovaná cena bytů v panelových domech v Praze se momentálně pohybuje kolem 91.000 korun za metr čtvereční, zatímco mimo Prahu je to 49.000 korun za metr čtvereční," řekl analytik RE/MAX G8 Reality Iztok Toplak. Zároveň uvedl, že vzhledem k momentální kupní síle českého obyvatelstva není důvod očekávat další zvyšování cen bytů.

"Současný růst je pravděpodobně dočasný v malém segmentu a časem by měl ustoupit. Úroková sazba hypoték se momentálně pohybuje nad šest procent, což znamená, že realizované ceny jsou stále o deset až 15 procent vyšší, než je přijatelné vzhledem ke kupní síle obyvatelstva. Navíc nabídkové ceny jsou průměrně o více než 25 procent vyšší než ceny, které jsou nakonec realizovány," dodal Toplak.

Realitní kancelář RE/MAX funguje na českém trhu od roku 2005. V současnosti má 180 poboček a zaměstnává 1350 realitních makléřů.