RB OSN na pondělí svolala zasedání Valného shromáždění k Ukrajině

New York - Rada bezpečnosti OSN dnes svolala na pondělí mimořádné naléhavé zasedání Valného shromáždění Spojených národů, které bude věnované ruské invazi na Ukrajinu. Informovala o tom agentura Reuters, podle které se jedná o další krok stupňovaného diplomatického tlaku Západu k izolaci Ruska.

Hlasování o této věci bylo podle agentury procedurální záležitostí, takže Rusko nemohlo použít svého práva veta, které má v radě každý z pěti jejích stálých členů. Těmi jsou kromě Ruska Spojené státy, Británie, Francie a Čína. Svolání VS podpořilo 11 členů rady, proti bylo jen Rusko a zdržely se Čína, Indie a Spojené arabské emiráty.

V pátek Rusko vetovalo návrh usnesení Rady bezpečnosti, které by odsuzovalo ruskou agresi vůči Ukrajině. Velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová podle agentury Reuters dnes řekla, že by Valné shromáždění mohlo o podobné rezoluci hlasovat už ve středu. Ve VS nemá žádný stát právo veta.