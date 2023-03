Razýmová se na SP ve Falunu dostala poprvé v sezoně do první desítky

Falun (Švédsko) - Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová skončila na Světovém poháru ve Falunu devátá v závodě na 10 km klasicky s intervalovým startem a poprvé v sezoně se dostala do elitní desítky. Michal Novák obsadil na stejné trati mužů 15. příčku. Závod žen vyhrála Finka Kerttu Niskanenová, která si připsala premiérové vítězství v tomto ročníku. Mužům dominovali Norové v čele s lídrem seriálu Johannesem Hösflotem Klaebem.

Pro jednatřicetiletou Razýmovou, jež se vrátila k závodům po mateřské přestávce loni v prosinci, bylo dosud nejlepším umístěním v SP po pauze jedenácté místo z lednové desítky volným způsobem s hromadným startem ve Val di Fiemme.

Do první desítky se vrátila ve Falunu, kde byla před dvěma lety devátá na volné desítce. To bylo její poslední individuální umístění v Top 10 mezi elitou. Razýmová využila oblíbenou klasickou desítku s intervalovým startem. "Patří to mezi mé nejoblíbenější disciplíny a Falun patří mezi mé nejoblíbenější destinace. Je to můj nejlepší výsledek od porodu a ve Skandinávii si ho cením ještě o něco víc. Jsem hodně spokojená se svým výkonem. Myslím si, že se mi podařilo dobře rozvrhnout síly. Jelo se mi skvěle," uvedla v nahrávce pro média.

Ocenila kvalitu lyží. "Za poslední rok nebo dva jsem neměla pod nohama lepší lyže než dneska. Je škoda, že to nevyšlo na mistrovství světa, ale lepší někdy než nikdy," dodala Razýmová, jejímž maximem na MS bylo 13. místo ve skiatlonu.

Za Niskanenovou dnes zaostala o 49,2 sekundy. Získala ale mimo jiné skalp vedoucí ženy průběžného pořadí SP Tiril Udnes Wengové. Norku díky lepšímu závěru porazila o téměř sedm sekund. Druhá česká reprezentantka na startu Kateřina Janatová obsadila 37. místo s odstupem 2:10 minuty.

Novák se po rychlém úvodu pohyboval v první polovině druhé desítky. Na Klaeba, jenž si připsal 63. triumf v SP v kariéře, nakonec ztratil 57,6 sekundy. V průběžném pořadí seriálu se český lyžař posunul z jedenáctého na deváté místo.

Norský fenomén vyhrál před trojicí krajanů, na druhého Martina Löwströma Nyengeta měl náskok 10,7 sekundy. Třetí Harald Östberg Amundsen měl manko 20,7 sekundy, čtvrtý byl Paal Golberg. Celkem Norové obsadili v první desítce sedm míst.

Niskanenová byla rychlejší o 15,9 sekundy než Katharina Hennigová z Německa. Třetí skončila Anne Kjersti Kalvaaová, norská reprezentantka za vítěznou Finkou zaostala o 22,3 sekundy.

SP v běhu na lyžích ve Falunu - 10 km klasicky:

Muži: 1. Klaebo 24:55,3, 2. Nyenget -10,7, 3. Amundsen -20,7, 4. Golberg (všichni Nor.) -23,0, 5. Hyvärinen -24,7, 6. Hakola (oba Fin.) -30,4, ...15. Novák (ČR) -57,6.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 31 závodů): 1. Klaebo 2258, 2. Golberg 2019, 3. Pellegrino (It.) 1387, 4. Holund 1218, 5. Krüger 1185, 6. Tönseth (všichni Nor.) 1175, ...9. Novák 866, 41. Černý 334, 69. Šeller 192, 128. Fellner (všichni ČR) 53.

Ženy: 1. Niskanenová (Fin.) 27:08,5, 2. Hennigová (Něm.) -15,9, 3. Kalvaaová (Nor.) -22,3, 4. Digginsová (USA) -31,6, 5. Sundlingová (Švéd.) -36,3, 6. Brennanová (USA) -44,5, ...9. Razýmová -49,2, 37. Janatová (obě ČR) -2:10,0.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1796, 2. Digginsová 1673, 3. Niskanenová 1592, 4. Brennanová 1438, 5. Karlssonová (Švéd.) 1220, 6. Hennigová 1144, ...25. Janatová 659, 36. Razýmová 426, 44. Beranová 341, 85. Antošová 91, 123. P. Nováková 25, 153. A. Nováková (všechny ČR) 6.