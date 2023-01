Razýmová byla 13. ve Val di Fiemme, za výhrou na Tour míří Klaebo a Karlssonová

Val di Fiemme (Itálie) - Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová byla na Tour de Ski třináctá v závodě s hromadným startem na 15 km klasicky, Michal Novák doběhl ve Val di Fiemme šestnáctý. Také šestou etapu Tour de Ski vyhrál Johannes Hösflot Klaebo. Mezi ženami zvítězila Němka Katharina Hennigová před Švédkou Fridou Karlssonovou, jež před posledním dílem prestižního seriálu zvýšila náskok v čele celkového pořadí.

Obhájce prvenství v Tour Klaebo podle očekávání nedal soupeřům šanci ve finiši a v šesté etapě oslavil šesté vítězství. Druhý skončil jeho krajan Paal Golberg, třetí byl Ital Francesco De Fabiani. Před nedělním výstupem na horu Alpe Cermis vede pětinásobný olympijský šampion Klaebo pořadí o 1:02 minuty před dnes pátým Švédem Callem Halfvarsonem.

Novák jel většinu závodu aktivně, po roztrhání pole se ale nejlepších neudržel a skončil šestnáctý s odstupem 14 sekund. Průběžně si o jednu příčku pohoršil na čtrnáctou pozici. Druhý Čech Adam Fellner byl 33. v etapě a je 39. celkově.

Šestadvacetiletý Novák se v závodě zaměřil na dílčí sprinty, v nichž získal 12 bonusových sekund do hodnocení Tour. Na první desítku tak ztrácí 15 sekund. "Odvedl jsem práci, kterou jsem chtěl. Posbíral jsem nějaké bonusové sekundy, za což jsem rád. Ale vždycky na vrcholu kopce jsem měl co dělat. Tam se nikdo nešetřil a bylo to hodně těžké. V posledním okruhu mi skupinka vepředu poodjela. To už bylo opravdu nad moje síly. Tam už jsem vlál a byl jsem jenom rád, že jsem mohl nějakým způsobem dojet," uvedl na svazovém webu Novák.

Také mezi ženami se rozhodovalo v cílové rovince. Olympijská vítězka ve sprintu dvojic Hennigová byla nejrychlejší z vedoucí čtveřice, Karlssonovou a třetí Kerttu Niskanenovou z Finska porazila o méně než sekundu. Průběžně vedoucí Karlssonová si vybudovala v čele Tour náskok už téměř minutu a čtvrt před Norkou Tiril Udnes Wengovou, jež dnes dojela s půlminutovým odstupem sedmá.

Jednatřicetiletá Razýmová, která se na Tour vrací mezi elitu po červnovém porodu dcery, zajela nejlepší výsledek po mateřské pauze. Byla třináctá s odstupem 52,9 sekundy a v celkovém pořadí jí patří 21. pozice. Druhá zbývající Češka v závodu Kateřina Janatová dojela s minutovým odstupem jednadvacátá a průběžně je tři příčky za Razýmovou.

"Konečně se mi závod docela povedl. Moc se mi první dvě kola nedařilo dostat se do dobrého závodního rytmu, ale od čtvrtého kola se mi začalo jet opravdu dobře. Asi to bylo i tím, že jsem konečně mohla jet svůj styl a svoje tempo. V pátém okruhu jsem zaváhala, když se od nás odpoutala dvojice závodnic, což mě moc mrzí, protože jsem byla zbytečně opatrná a měla na to jak síly, tak lyže. Je to můj nejlepší výsledek po návratu po porodu. Pořád bych chtěla výš, ale beru to jako dobrý výsledek,“ uvedla Razýmová, jež věří, že má dost sil i na závěrečný výšlap.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme - 15 km klasicky s s hromadným startem: Muži: 1. Klaebo 39:59,2, 2. Golberg (oba Nor.) -0,4, 3. De Fabiani (It.) -1,2, 4. Cyr (Kan.) -1,3, 5. Halfvarsson -1,6, 6. Poromaa (oba Švéd.) -1,9, ...16. Novák -14,0, 33. Fellner (oba ČR) -1:07,1. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Klaebo 2:12:23, 2. Halfvarsson -1:02, 3. Golberg -1:14, 4. Pellegrino (It.) -1:27, 5. Krüger -1:45, 6. Holund (oba Nor.) -2:02, ...14. Novák -2:43, 39. Fellner -6:42. Průběžné pořadí SP (po 16 z 32 závodů): 1. Golberg 975, 2. Klaebo 947, 3. Pellegrino 697, 4. Halfvarson 559, 5. Holund 559, 6. Musgrave (Brit.) 520, ...11. Novák 478, 70. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12. Ženy: 1. Hennigová (Něm.) 44:26,7, 2. Karlssonová (Švéd.) -0,7, 3. Niskanenová (Fin.) -0,8, 4. Brennanová (USA) -1,0, 4. Stadloberová (Nor.) -10,9, 6. Slindová (Nor.) -17,3, ...13. Razýmová -52,9, 21. Janatová (obě ČR) -1:01,2. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Karlssonová 2:31:16, 2. T. U. Wengová (Nor.) -1:12, 3. Niskanenová -1:37, 4. Hennigová -2:00, 5. Brennanová -2:28, 6. L. U. Wengová (Nor.) -2:37, ...21. Razýmová -6:20, 24. Janatová -7:21. Průběžné pořadí SP (po 16 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 1151, 2. Karlssonová 844, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 792, 4. Digginsová (USA) 786, 5. Hennigová 740, 6. Fähndrichová (Švýc.) 711, ...34. Beranová 229, 37. Janatová 212, 72. Antošová 72, 82. Razýmová 46, 108. P. Nováková 8, 113. A. Nováková (všechny ČR) 6. 13:30 15 km klasicky s hromadným startem muži.